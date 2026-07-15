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Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

15.07.2026 - 15:11 | Son Güncellenme:

#Serbest Ticaret Anlaşması#Türkiye-Ukrayna İlişkileri#Ekonomik İşbirliği

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin, ticari ve ekonomik bağları güçlendirerek, yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracağını açıkladı.

Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’yla 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul oturumunda dün kabul edilmiştir. Ülkemizce onay süreci daha önce tamamlanmış olan anlaşmanın yürürlüğe girişi, Ukrayna’yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır. Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna’yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir" ifadeleri kullanıldı.

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