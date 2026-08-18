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Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de

18.08.2026 - 08:52 | Son Güncellenme:

#Yapay Zeka#Türkiye#Cumhurbaşkanı

"Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Yapay Zeka Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazetede

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, yapay zekanın, büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan, birçok alanda dönüştürücü etkileri olan kritik teknoloji olduğuna işaret edildi.

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Ülkelerin rekabet gücünün, verimlilik düzeyinin ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiğine dikkat çekilen genelgede, "'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (2021-2025)' uygulaması gerçekleştirilmiş ve önemli kazanımlar elde edilmiş olup yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde, teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma, güvenilir yapay zeka ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda ülkemizin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulmuştur." ifadesine yer verildi.

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Sürecin yol haritası niteliği taşıyor

Genelgede, bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın (2026-2030)" insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket etmesini öngördüğü bildirildi.

Eylem planının, veriden değere, bilgiden üretime uzanan sürecin yol haritası niteliği taşıdığı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Eylem planı ile yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamuda ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. 'Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet' temel ilkeleri üzerine inşa edilen eylem planı, ülkemizin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Eylem planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

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