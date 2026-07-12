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Türkiye yılın ilk 6 ayında 82 ülkeye 5 milyar doları aşkın binek otomobil ihraç etti

12.07.2026 - 13:18 | Son Güncellenme:

#Otomotiv Sektörü#Türkiye Otomobil İhracatı#Fransa Otomobil Pazarı

Yılın ilk yarısında en çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam ihracatından yüzde 28,7 pay aldı.

Türkiye yılın ilk 6 ayında 82 ülkeye 5 milyar doları aşkın binek otomobil ihraç etti

Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon 493 bin dolarlık binek otomobil satıldı.AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 82 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil ihraç edildi.

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Binek otomobil ihracatı, ocak-haziran döneminde 20 milyar 839 milyon 897 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 28,7 pay aldı.

Geçen yılın ilk yarısında 6 milyar 317 milyon 541 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 5 düşüşle 5 milyar 984 milyon 493 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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FRANSA 1,1 MİLYAR DOLARLIK BİNEK OTOMOBİL İHRACATIYLA İLK SIRADA

En çok binek otomobil satılan ülkelere bakıldığında ilk sırada Fransa yer aldı.Fransa'ya yılın ilk yarısındaki otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artışla 1 milyar 86 milyon 536 bin dolardan 1 milyar 134 milyon 723 bin dolara çıktı.

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En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İspanya olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 784 milyon 168 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya ihracat yüzde 11 artışla 871 milyon 320 bin dolara yükseldi.

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Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise geçen yılki seviyeyi koruyarak 703 milyon 25 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde, dördüncü sıradaki Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 9,7 artışla 462 milyon 381 bin dolardan 507 milyon 126 bin dolara ulaştı.

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İLK 10 ÜLKEDEN 8'İ AB ÜYESİ

Sektör temsilcileri, ocak-haziran döneminde, beşinci sıradaki Almanya'ya 475 milyon 745 bin, altıncı sıradaki Birleşik Krallık'a da 407 milyon 933 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Binek otomobil ihracatında, Polonya 362 milyon 193 bin dolarla yedinci, Belçika 224 milyon 674 bin dolarla sekizinci, Yunanistan 132 milyon 911 bin dolarla dokuzuncu, Fas ise 114 milyon 735 bin dolarla onuncu sırada yer buldu. Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 8'i Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

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