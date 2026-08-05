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Türkiye'de 2026-2027 av sezonu için geri sayım başladı

05.08.2026 - 11:52 | Son Güncellenme:

#Av Sezonu#Avcılık Kuralları#Yaban Hayatı Koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de kara avcılığına ilişkin uygulamalar, av ve yaban hayatının korunması ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

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Türkiyede 2026-2027 av sezonu için geri sayım başladı

Bu kapsamda Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere, Türkiye'de kara avcılığıyla ilgili usul ve esasları belirliyor ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen hayvanlar ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları belirleyen komisyon, devlet ve genel avlaklarında avlanmayla ilgili hususları, yasak avlanma esas ve usullerinin yanında avda kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç gereçler ile mücadele amaçlı avlanma usullerini de tespit ediyor.

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HAYVANLARIN AV GÜNLERİ

Merkez Av Komisyonunca alınan kararlar çerçevesinde, avlanma Türkiye'de tüm bölgelerde 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihte bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ile idari ve resmi tatillerde ava çıkılabilecek. Yaban domuzu ve birinci grup kuşlar (bıldırcın-üveyik türleri) ile üçüncü grup kuşların (yeşilbaş ördek, boz ördek) avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

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KARARLARA UYMAYAN AVCILARA İDARİ YAPTIRIM

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve "0850 888 06 06" numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarında av yapabilecek.

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Komisyonun aldığı kararlara uyma zorunluluğu bulunan avcılar, Resmi Gazete'de yayımlanan avlanma esas ve usullerine, av günlerine ve türlere göre belirlenen kotalara uyarak avlanacak. Bu kararlara uymayan avcılara, ilgili kanun çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak.

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