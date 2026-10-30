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UzmanparaTürkiye'de bu yıl 2,8 milyon ton şeker üretimi bekleniyor
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Türkiye'de bu yıl 2,8 milyon ton şeker üretimi bekleniyor

30.10.2026 - 11:15 | Son Güncellenme:

#Türkiye Şeker Üretimi#Pancar Ekicileri Kooperatifi#Ramazan Erkoyuncu

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 21 milyon ton şeker pancarı üretiminin ve 2 milyon 800 bin ton civarında şeker elde edilmesinin beklendiğini bildirdi.

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Türkiyede bu yıl 2,8 milyon ton şeker üretimi bekleniyor

Aynı zamanda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoyuncu, AA muhabirine, bu yıl pancar üretiminin ve şeker veriminin iyi seyrettiğini söyledi.

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Pancardaki şeker oranını ifade eden polar değerlerinin geçen yıl yüksek seviyelerde gerçekleştiğini, bu yıl da benzer seyrini koruduğunu aktaran Erkoyuncu, "Genel olarak değerlendirirsek dünden bugüne iyi bir yıl, iyi bir sezon diyebiliriz. Yaklaşık 21 milyon ton şeker pancarı üretilmesi bekleniyor. Bundan da yaklaşık 2 milyon 800 bin ton gibi bir şeker bekleniyor. Dolayısıyla yine geçen yıldan bu yıla 500 küsur bin ton şeker stoku devrediliyor. Bu arz-talep dengesinde yine arz fazlası oluşacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yıllık şeker tüketiminin yaklaşık 3 milyon ton olduğuna değinen Erkoyuncu, üretimin tüketim seviyesine yakın olmasına rağmen önceki kampanyalardan devreden stokların arz fazlasına yol açtığını dile getirdi.

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Türkiye'nin ihracatı artırmak ve imalatçıların dünya piyasalarıyla rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla uyguladığı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında şekerli mamul ihraç edenlerin ihraç ettikleri ürünlerin içindeki şeker oranı kadar yurt dışından sıfır gümrüklü ithal hakkı bulunduğunu hatırlatan Erkoyuncu, şöyle konuştu:

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"O, kaldırıldı. Şöyle ki şeker üretenler taahhüt etti. Yurt dışından ithal edilmesi gereken haktan doğan rakamların tamamını, biz şeker üreticileri karşılamayı taahhüt ettik. Türkiye'ye dışarıdan hiç şeker girmiyor. Bütününü biz karşılayacağız. Dolayısıyla şekerde dışarıya hiç para vermiyoruz. Belki bu yıl yine şeker fazlalığımızdan kaynaklı C değil de A kotası yani iç piyasada satılacak miktardan iç piyasa fiyatından değil, ihraç fiyatıyla biraz daha ihraç edebilecek pozisyondayız. Belki tarihinde ilktir."

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"Şeker kaybını azaltmayı hedefliyoruz"

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Erkoyuncu, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yüzde 17'sinin Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından üretildiğini söyledi. Konya Şeker'in pancar üreticilerine yönelik uygulamalarını anlatan Erkoyuncu, çiftçinin ürettiği pancardan elde edilen küspenin tamamının üreticiye verildiğini, daha önce uygulanan tohum zorunluluğunun kaldırıldığını ve farklı pancar kotaları için yeni düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

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Üreticilerin maliyetlerini ve üretim koşullarını dikkate aldıklarını vurgulayan Erkoyuncu, pancar işleme kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarla kampanya süresini kısaltmayı ve şeker kaybını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Konya ve Çumra'daki fabrikaların günlük toplam pancar işleme kapasitesinin 26 bin tondan 32 bin tona çıkarıldığını vurgulayan Erkoyuncu, şirketin iç piyasada satış kotasının 454 bin ton olduğunu kaydetti.

Erkoyuncu, kota üzerindeki üretimin ihraç edilmesi veya şekerli mamul ihracatı yapan firmaların ihtiyaçlarının karşılanmasında değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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