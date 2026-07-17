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Türkiye'de eğitim sebebiyle yurt içinde göç eden kişi sayısı 2 milyonu geçti

17.07.2026 - 11:32 | Son Güncellenme:

#Eğitim#İç Göç#İstatistik

Türkiye'de 2021-2025 döneminde eğitim sebebiyle yurt içinde göç eden kişi sayısı 2 milyon 610 bin 758 oldu.

Türkiyede eğitim sebebiyle yurt içinde göç eden kişi sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"nden derlenen bilgiye göre eğitim, şehirler arasında en büyük göç etkenlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Türkiye'de 2021'de 686 bin 973 kişi eğitim gerekçesiyle şehir değiştirdi. Söz konusu sebeple iç göç gerçekleştirenlerin sayısı bir sonraki yıl 526 bin 8, 2023'te ise 512 bin 11 olarak hesaplandı.

Sonraki yıllarda eğitim nedeniyle şehir değiştirenlerin sayısı gerilemeyi sürdürürken 2024'te 479 bin 622, geçen yıl ise 406 bin 144 oldu. Böylece 5 yıllık dönemde, eğitim gerekçesiyle iç göç gerçekleştiren toplam kişi sayısı 2 milyon 610 bin 758'e ulaştı.

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İSTANBUL, EĞİTİM İÇİN YAKLAŞIK 272 BİN GÖÇ ALDI

İstanbul, son 5 yılın tamamında eğitim için en çok göç alan il oldu. Megakent, 2021'de 77 bin 296, 2022'de 48 bin 710, 2023'te 53 bin 956, 2024'te 48 bin 636, geçen yıl ise 43 bin 258 kişiye eğitim için ev sahipliği yaptı.

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İstanbul'un 5 yıllık dönemde söz konusu gerekçeyle aldığı göç sayısı da 271 bin 856 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde, başkent Ankara'yı eğitim için tercih edenlerin sayısı 181 bin 23, İzmir'i tercih edenlerin sayısı ise 105 bin 106 olarak hesaplandı.

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