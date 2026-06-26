Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'de geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 24,3 trilyon lira oldu
HaberlerUzmanpara

Türkiye'de geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 24,3 trilyon lira oldu

26.06.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#Otomobil Üretimi#Gıda Sanayi

Türkiye'de 2025'te 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lirayı buldu.

Türkiyede geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 24,3 trilyon lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ile 774 bin 970 motosiklet üretildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira oldu. Bu değer, 2024'te 18 trilyon 814 milyar 973 milyon lira, 2023'te 13 trilyon 343 milyar 937 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) ile yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatları takip etti.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3,6'sı yüksek teknoloji ürünlerinden

İmalat sanayisinde 2025'te üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknolojili ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,6'sını oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 67,5, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 43,8'ini ara malların, yüzde 23,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip 5 il, toplam satış değerinin yüzde 83,1'ine karşılık geldi. Üretimden yapılan satışların yüzde 34'ü Kocaeli'de, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de gerçekleşti.

Geçen yıl imalat sanayisinde fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 32,3'ünü giyim eşyaları, yüzde 17,6'sını tekstil ürünleri ve yüzde 9,3'ünü fabrikasyon metal ürünleri imalatları oluşturdu.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız
A Milli Takım'da Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız!
Yatırımcıları neler bekliyor İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yunanistandan 2026 senaryosu itirafı Olasılık ne kadar yüksek diye duyurdular: Türkiye geri adım atmıyor
Yunanistan'dan '2026 senaryosu' itirafı! 'Olasılık ne kadar yüksek?' diye duyurdular: 'Türkiye geri adım atmıyor'
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSapla saman arasında NATO zirvesi...
Cem Kılıç
Cem KılıçYabancı çalışanda hangi şartlar aranır?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerKod kanuna doğru partilerin pozisyonu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHoş geldin tatil
Zafer Şahin
Zafer Şahinİstanbul’un kayıp altınları!
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşErdoğan’ın çantasındakiler NATO ve AB
Mehmet Tez
Mehmet Tezİngiltere sıcağı = klimasız Marmaris
Zeynep İşman
Zeynep İşmanAnneler en çok anlaşılmak istiyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHasret giderdiler
İlgili Haberler
Atariciler ve Kurşunlar suç örgütlerine operasyon 79 şüpheli gözaltında
'Atariciler' ve 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon! 79 şüpheli gözaltında
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı Suçüstü yakalandı
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı! Suçüstü yakalandı
Ankaraya gelecek Trumptan isteği var Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Ankara'ya gelecek Trump'tan isteği var! Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar Amca Yusuf Aydemire ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
'Leyla Aydemir cinayeti' davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası