Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'de sinema seyirci sayısı azaldı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'de sinema seyirci sayısı azaldı

02.06.2026 - 10:50 | Son Güncellenme:

#Sinema Seyirci Sayısı#Yerli Film İzleyici#Yabancı Film İzleyici

Türkiye'de sinema seyirci sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 azalışla 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiyede sinema seyirci sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı. Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 161, bu salonlardaki koltuk sayısı 253 bin 364 olarak belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalışla 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak kayıtlara geçti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 gerileyerek 15 milyon 96 bin 336, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 olarak hesaplandı.

Çocuk eseri gösteri sayısı arttı

Tiyatro salonu sayısı ise 2024-2025 sezonu itibarıyla 1101 olurken bu salonlardaki koltuk sayısı 494 bin 184 olarak belirlendi. Devlet tiyatroları tarafından söz konusu sezonda oynanan eser gösteri sayısı 6 bin 667 oldu. Bu dönemde 99'u telif, 138'i çeviri olmak üzere toplam 237 eser oynandı. Anılan sezonda devlet tiyatrolarınca oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 5 bin 55 olurken çocuk eser gösteri sayısı 1612 olarak kaydedildi. Devlet tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 951 bin 41 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tiyatro seyirci sayısı ise aynı dönemde 8 milyon 183 bin 257 olarak kayıtlara geçti. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya yükseldi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735, telif eser seyirci sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 oldu.

Haberin Devamı

Bu salonlarda oynanan çocuk eseri gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 5,5 artarak 13 bin 156'ya çıkarken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5,7 azalışla 21 bin 619'a geriledi. Çocuk eseri seyirci sayısı aynı dönemde yüzde 5,3, yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0,1 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 2024-2025 sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376 olurken gösteri sayısı yüzde 21,8 yükseldi.

Haberin Devamı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk söz konusu dönemde faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve toplulukların faaliyetlerinde seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 11 azalarak 436 bin 227 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona kıyasla yüzde 15,3 azalırken koro seyirci sayısı yüzde 27,6 arttı. Aynı dönemde topluluk seyirci sayısı ise yüzde 25,5 azalışla 142 bin 766 olarak kayıtlara geçti. 

EN ÇOK OKUNANLAR
Ümit Karan için karar İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpooldan Galatasaraya Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde CHP grup toplantısında Hain Kemal sesleri
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköyde ABDli fenomene şok Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren Aka
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular ALS hastası Ramazan Şenin organları ailesi tarafından bağışlandı
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı