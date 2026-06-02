Türkiye'de sinema seyirci sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı. Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 161, bu salonlardaki koltuk sayısı 253 bin 364 olarak belirlendi.

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalışla 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak kayıtlara geçti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 gerileyerek 15 milyon 96 bin 336, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 olarak hesaplandı.

Çocuk eseri gösteri sayısı arttı

Tiyatro salonu sayısı ise 2024-2025 sezonu itibarıyla 1101 olurken bu salonlardaki koltuk sayısı 494 bin 184 olarak belirlendi. Devlet tiyatroları tarafından söz konusu sezonda oynanan eser gösteri sayısı 6 bin 667 oldu. Bu dönemde 99'u telif, 138'i çeviri olmak üzere toplam 237 eser oynandı. Anılan sezonda devlet tiyatrolarınca oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 5 bin 55 olurken çocuk eser gösteri sayısı 1612 olarak kaydedildi. Devlet tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 951 bin 41 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı ise aynı dönemde 8 milyon 183 bin 257 olarak kayıtlara geçti. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya yükseldi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735, telif eser seyirci sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 oldu.

Bu salonlarda oynanan çocuk eseri gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 5,5 artarak 13 bin 156'ya çıkarken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5,7 azalışla 21 bin 619'a geriledi. Çocuk eseri seyirci sayısı aynı dönemde yüzde 5,3, yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0,1 artış gösterdi.

Türkiye genelinde 2024-2025 sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376 olurken gösteri sayısı yüzde 21,8 yükseldi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk söz konusu dönemde faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve toplulukların faaliyetlerinde seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 11 azalarak 436 bin 227 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona kıyasla yüzde 15,3 azalırken koro seyirci sayısı yüzde 27,6 arttı. Aynı dönemde topluluk seyirci sayısı ise yüzde 25,5 azalışla 142 bin 766 olarak kayıtlara geçti.