Türkiye’de yabancı araçlara yeni kural: Borcu olan sınırı geçemeyecek!

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Türkiye’deki otoyol ve köprüleri kullanan yabancı plakalı araçları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni yönetmelikle birlikte, ücretli yollardan yapılan geçişlerin daha etkin takip edilmesi ve tahsil edilemeyen borçların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Düzenlemeye göre yabancı plakalı araçlara ait otoyol ve köprü geçiş ücretleri, ihlalli geçiş borçları ve idari para cezaları artık sınır kapılarında kontrol edilecek. Sistemde borcu görünen araç sahipleri, ödeme yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak.

SINIR KAPISINDA BORÇ KONTROLÜ YAPILACAK

Yeni uygulama kapsamında Türkiye’den çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı araçların borç sorgulaması gümrük kapılarında gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli yolların yanı sıra Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmet veren otoyol, köprü ve tünellerde yapılan geçişler de sistem üzerinden takip edilecek.

Haberin Devamı

Araç plakasına kayıtlı geçiş ücreti veya idari para cezası bulunması halinde sürücünün çıkış işlemleri durdurulacak. Aracın sınırdan geçebilmesi için tüm borçların ödenmesi gerekecek.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ÖDEME YAPMADAN TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YOK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, geçiş borçlarının tahsil edilmesine yönelik oldu.

Daha önce Türkiye’de ücretli yollardan geçiş yapan bazı yabancı plakalı araçların borçları, sürücülerin ülkeden ayrılmasının ardından tahsil edilemiyordu. Yeni sistemle birlikte bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

Buna göre, geçiş ücretini veya kesilen idari para cezasını ödemeyen sürücüler, borçlarını kapatana kadar sınır kapılarından çıkış yapamayacak.

Kontroller araç plakası üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece borcun sürücünün değil, doğrudan aracın plakasıyla eşleştirilmesi sağlanacak.

BORÇLAR SINIR KAPILARINDA ÖDENEBİLECEK

Yabancı plakalı araç sahipleri, tespit edilen borçlarını sınır kapılarında ödeyebilecek.

Haberin Devamı

Ödemeler banka kartı veya kredi kartıyla yapılabilecek. Nakit ödeme yapmak isteyen sürücüler ise yalnızca gümrük idarelerinin muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü veznelere başvurabilecek.

Böylece sürücülerin borçlarını sınır kapısından ayrılmadan kapatmasına ve çıkış işlemlerine devam etmesine imkân tanınacak.

PTT VE ANLAŞMALI BANKALARDAN DA ÖDEME YAPILABİLECEK

Geçiş ücretleri ve idari para cezaları yalnızca sınır kapılarında değil, Türkiye içerisindeki ödeme noktalarından da yatırılabilecek.

Haberin Devamı

Yabancı plakalı araç sahipleri ihlalli geçiş borçlarını PTT şubeleri üzerinden ödeyebilecek. Ayrıca sistemle anlaşmalı bankaların kanalları da kullanılabilecek.

Sürücülerin sınır kapısında beklememesi için borçlarını seyahat öncesinde kontrol ederek ödemesi büyük önem taşıyacak.

HGS ABONELİĞİ ARTIK ZORUNLU

Yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçlar için Hızlı Geçiş Sistemi aboneliği zorunlu hale getirildi.

Türkiye’deki ücretli otoyol ve köprüleri kullanacak yabancı plakalı araçların HGS’ye veya kabul edilen benzeri bir elektronik geçiş sistemine kayıtlı olması gerekecek.

Araç sahipleri, HGS hesaplarında geçiş ücretlerini karşılayacak kadar bakiye bulundurmakla yükümlü olacak. Yetersiz bakiye nedeniyle ücretin tahsil edilememesi durumunda geçiş, ihlalli geçiş olarak kayıtlara alınacak.

ETİKETİN ÇALIŞMASINDAN SÜRÜCÜ SORUMLU

Sürücüler yalnızca HGS aboneliği yaptırmakla yükümlü olmayacak. Araçtaki elektronik geçiş etiketinin düzgün çalışması da araç sahibinin sorumluluğunda olacak.

Haberin Devamı

HGS etiketinin arızalı olması, yanlış yerleştirilmesi veya sistem tarafından okunamaması halinde geçiş ücretinin tahsil edilememesi sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Ayrıca araç plakasının açık, temiz ve kameralar tarafından okunabilir durumda bulunması gerekecek. Plakanın çamur, kaplama, aksesuar veya benzeri nedenlerle okunamaması halinde sürücü hakkında işlem yapılabilecek.

KURUMLAR PLAKA BİLGİLERİNİ ORTAK SİSTEMDE GÖRECEK

Yeni dönemde farklı kamu kurumları arasında kapsamlı bir veri paylaşımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında kurulacak ortak sistem sayesinde yabancı plakalı araçların geçiş bilgileri ve borç durumları anlık olarak takip edilecek.

Geçiş tarihleri, kullanılan güzergâhlar, ödenmeyen ücretler ve uygulanan cezalar plaka bazında kaydedilecek. Yapılan tahsilatlar da ilgili kurumların sistemlerine işlenecek.

Bu sayede ödeme yapan araçların borç kayıtları güncellenecek, borcu devam eden araçlar ise sınır kapılarında tespit edilebilecek.

Haberin Devamı

İLK 15 GÜNDE CEZA YOK

Yönetmelikte ihlalli geçişler için kademeli bir ödeme ve ceza sistemi uygulanacak.

HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya geçiş ücretinin başka bir nedenle tahsil edilememesi durumunda sürücülere ilk olarak 15 günlük ödeme süresi tanınacak.

İhlalli geçiş ücretinin bu süre içinde ödenmesi halinde herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak. Araç sahibi yalnızca kullandığı yolun normal geçiş ücretini ödeyecek.

15 GÜNDEN SONRA CEZA BAŞLAYACAK

İhlalli geçişin ardından verilen 15 günlük sürenin geçirilmesi halinde sürücü ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

İlk 15 günün ardından gelen 30 günlük dönemde ödeme yapılması durumunda, normal geçiş ücretine ek olarak geçiş ücretinin 1 katı tutarında ceza alınacak.

Örneğin geçiş ücreti 500 TL olan bir yol için ödeme ilk 15 günde yapılırsa yalnızca 500 TL tahsil edilecek. Ödeme 15 günlük sürenin ardından yapılırsa toplam tutar 1.000 TL’ye çıkabilecek.

45 GÜNÜ GEÇENE 4 KAT CEZA

İhlalli geçiş borcunun toplam 45 gün içerisinde ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırım daha da ağırlaşacak.

Bu sürenin sonunda geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası kesilecek. Ceza, normal geçiş ücretine ek olarak tahsil edilecek.

Bu nedenle yabancı plakalı araç sürücülerinin hem yüksek cezalarla karşılaşmamak hem de sınır kapılarında çıkış problemi yaşamamak için borçlarını zamanında kontrol etmesi gerekecek.

SÜRÜCÜLERİN SEYAHAT ÖNCESİ KONTROL YAPMASI GEREKECEK

Yeni uygulamayla birlikte Türkiye’ye yabancı plakalı araçla giriş yapan sürücülerin HGS aboneliği oluşturması, hesaplarına yeterli bakiye yüklemesi ve geçişlerini düzenli olarak kontrol etmesi önem kazanacak.

Özellikle uzun yolculuk yapan, birden fazla otoyol veya köprü kullanan sürücülerin çıkış yapmadan önce borç sorgulaması yapması öneriliyor.

Aksi halde farkında olunmayan küçük bir geçiş borcu bile sınır kapısında işlemlerin durmasına ve uzun süre beklenmesine neden olabilecek.

AMAÇ TAHSİLATI HIZLANDIRMAK

Yeni düzenlemeyle, yabancı plakalı araçların Türkiye’deki ücretli yolları kullanırken yerli plakalı araçlarla aynı ödeme sorumluluklarına tabi olması amaçlanıyor.

Kurumlar arasında kurulacak ortak takip sistemiyle geçiş ücretlerinin daha hızlı tahsil edilmesi, borçların birikmesinin önlenmesi ve ihlalli geçişlerin azaltılması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında borcu bulunmayan araçların çıkış işlemleri normal şekilde devam edecek. Ancak geçiş ücreti veya idari para cezası bulunan yabancı plakalı araçlar, ödeme tamamlanmadan Türkiye sınırlarını terk edemeyecek.