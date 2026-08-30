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Türkiye'de yatırım teşvik belgelerine "imalat" sektörü damga vurdu

30.08.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

#Yatırım Teşvikleri#İmalat Sektörü#Sanayi

Türkiye'de bu yılın 6 ayında 2 bin 410 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken imalat sektörü 1770 belgeyle ilk sırada yer aldı.

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Türkiyede yatırım teşvik belgelerine imalat sektörü damga vurdu

Bu kapsamda bu yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 437 yatırım projesi için 2 bin 410 teşvik belgesi düzenlenirken yaklaşık 447,9 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 64 bin 416 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi. Söz konusu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 2 bin 291'i yerli, 119'u ise yabancı sermayeli firmalarca alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 412,6 milyar lira, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 35,3 milyar lira oldu.

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İMALATTA 42 BİNE YAKIN İSTİHDAM HEDEFLENDİ

Bu dönemde verilen teşvik belgesi sayısında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'yı içine alan "1. Bölge" 998 belgeyle ilk sırada yer aldı.

Bu bölgeyi 480 belgeyle 2. Bölge, 322 belgeyle 6. Bölge, 279 belgeyle 3. Bölge, 176 belgeyle 5. Bölge ve 146 belgeyle 4. Bölge izledi. Projeler kapsamında, 1. Bölge'de 180,1 milyar liralık, 2. Bölge'de 79,6 milyar liralık, 3. Bölge'de 43 milyar liralık, 4. Bölge'de 24,1 milyar liralık, 5. Bölge'de 37,5 milyar liralık ve 6. Bölge'de 41,5 milyar liralık yatırım yapılması planlandı. Ayrıca muhtelif bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 42,2 milyar lira olan 9 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

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Yatırım teşvik belgelerinde beklenen 447,9 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 189,6 milyar lirası imalat sektörü için ayrılırken bu sektörü 127,1 milyar lira ile enerji, 108,9 milyar lira ile hizmetler, 13,9 milyar lira ile tarım ve 8,5 milyar lira ile madencilik sektörü izledi.

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İmalat sektörüne yönelik söz konusu dönemde 1770 belge verilirken, bu sektörü 322 belge ile hizmetler, 151 belge ile enerji, 134 belge ile tarım, 33 belge ile madencilik takip etti.

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Sektörlerde öngörülen istihdam imalatta 41 bin 914, hizmetlerde 18 bin 856, tarımda 1598, madencilikte 1054 ve enerjide 994 olarak tahmin edildi.

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri konusunda çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Yatırım Teşvik Sistemi ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında üst politika belgelerinde yer alan ülkenin ekonomik hedefleri ile ulusal ve uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda yatırım teşvik uygulamalarının yürütülmesine devam edilecek.

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Yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi, istatistik ve değerlendirmelerin yer aldığı 6 Yatırım Teşvik Verileri Bülteni hazırlanacak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak. Ticaret sicili müdürlükleri, noterler ve firmalardan gelen form ve bildirimlerde yer alan firma bilgileri bilgi sistemine kaydedilerek raporlamalar yapılacak.

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