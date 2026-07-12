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Türkiye'de yılın ilk 6 ayında vatandaşın cebine 434 milyon liralık madeni para girdi

12.07.2026 - 12:44 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Para Politikası#Madeni Para

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi.

Türkiyede yılın ilk 6 ayında vatandaşın cebine 434 milyon liralık madeni para girdi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde basılan madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira oldu.

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EN ÇOK 1 LİRA, EN AZ 25 KURUŞ BASILDI

Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti. Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

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Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında basılarak tedavüle girdi. Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.

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Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.

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