Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'deki mobil abone sayısında hedef 105 milyon!
HaberlerUzmanpara

Türkiye'deki mobil abone sayısında hedef 105 milyon!

19.10.2026 - 11:11 | Son Güncellenme:

#Mobil Abone Sayısı#5G Teknolojisi#Geniş Bant Abone

Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 102,2 milyon olan mobil abone sayısının 2027'de 105 milyona ulaşması öngörülüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyedeki mobil abone sayısında hedef 105 milyon

Bu amaçla bilgi ve iletişim programının bütçesi gelecek yıl için yüzde 39 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liradan 32 milyar 339 milyon 916 bin liraya çıkarıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Artan yatırımlar ve Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte bu alandaki kullanıcı sayıları da her geçen yıl artış gösteriyor.

Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 102,2 milyon mobil abone bulunurken bütçedeki program performans bilgisine göre bu değerin yıl sonunda 103 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

5G teknolojisinin bu yıl devreye alınmasıyla önemli artış gösteren abone sayısının, gelecek yıllarda da bu artışını sürdürmesi öngörülüyor.

Buna göre mobil haberleşme hizmeti veren yetkilendirilmiş işletmecilerin toplam abone sayısını ifade eden mobil abone sayısının gelecek yıl 105 milyona, 2028'de 107 milyona ve 2029'da 109 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Geniş bant abone yaygınlığı artırılacak

Haberin Devamı

Ülkedeki mobil geniş bant abone yaygınlığının da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, mobil haberleşme hizmeti veren yetkilendirilmiş işletmecilerin toplam mobil internet abone sayısının nüfusa oranını ifade eden mobil geniş bant abone yaygınlığının bu yıl için yüzde 94 olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Haberleşme hizmetinin tüm yurda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların ilerlemesiyle söz konusu oranın gelecek yıl yüzde 96'ya ulaşması bekleniyor.

Haberin Devamı

Mobil geniş bant abone yaygınlığının 2028'de yüzde 97, 2029'da da yüzde 98 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde aldığı tam puanı ilerleyen yıllarda da koruyacağı değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Ülkelerin gelişme veya katılım düzeylerinin, yasal, teknik ve örgütsel tedbirleriyle kapasite geliştirme ve işbirliği ölçütlerindeki gelişmeleri üzerinden değerlendirildiği bu endekste, Türkiye'nin aldığı 100 tam puanı 2027-2029 döneminde de koruması hedefleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı! Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu