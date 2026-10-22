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Türkiye'den 10,3 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi

22.10.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Şanlıurfa

Türkiye'den 9 ayda 85 ülkeye 10 milyon 364 bin dolarlık pul biber satıldı.

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Türkiyeden 10,3 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 10 milyon 278 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,83'lük artışla 10 milyon 364 bin dolara çıktı.

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Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 912 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 474 bin dolarla İngiltere ve 1 milyon 234 bin dolarla Hollanda izledi.

Pazar payını artırma hedefi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, AA muhabirine Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın iklim ve toprak özellikleri sayesinde lezzetli biber üretimiyle öne çıktığını belirterek ihracat rakamlarının yüksek olmasının ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

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İhracat rakamlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yetim, şöyle konuştu: "Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gönderilen biberin lojistik maliyetleri yükseldi. Bunun üzerine Avrupa doğrudan bize yöneldi ve Avrupa'ya yönelik ihracat rakamlarımız da artış gösterdi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracat birimimiz aracılığıyla biberimizi katma değerli ürünlere dönüştürerek dünya pazarlarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda kentimizde biber reçeli, sos ve kurutulmuş biber gibi ürünlerin üretimini ve ihracatını gerçekleştiren 20 fabrikamız bulunuyor. Biz de bu süreçte sanayicilerimize öncülük ediyoruz. Tarımsal bir ürünün sanayide işlenerek katma değerli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarım faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Ticaret ve sanayi odaları olarak görevimiz, bu ürünlere yönelik sanayiyi geliştirmek pazar payını artırmak ve hedef pazarlarını belirlemektir. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu doğrultuda çalışmalarımız sürdürüyoruz."

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Şanlıurfa'dan 2025 yılında 155 bin ton biber üretildiğini ve üretimin yüzde 50'sinin başta Hollanda ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 85 ülkeye gönderildiğini belirten Yetim, ihracat yapılan ülke sayısının artırılmasına yönelik çalıştıklarını kaydetti.

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Şanlıurfa biberinin yüksek aroması ve üretimin büyük bölümünün organik olmasının uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Yetim, "Aroması yüksek olan ürünlerimizi dünya pazarlarına tanıtarak ülkemize döviz kazandırmayı ve şehrimizin ekonomik gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa bir tarım kenti, tarımda ürettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirdiğimizde hem sanayi hem tarım hem de ihracat gelişecek. Böylece sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet sağlanmış olacak." dedi.

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