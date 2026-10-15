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Türkiye'den 39 ülkeye bal ihracatı

15.10.2026 - 11:48 | Son Güncellenme:

#Bal İhracatı#Türkiye Balı#ABD Bal Pazarı

Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 39 ülkede ağızları tatlandırdı.

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Türkiyeden 39 ülkeye bal ihracatı

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 39 ülkeye bal satıldı. Ülkeden yılın 9 ayında ABD'ye 7 milyon 168 bin 994, Almanya'ya 3 milyon 124 bin 359, Birleşik Krallık'a da 3 milyon 115 bin 101 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suriye, Danimarka, İsveç ve Cape Verde'ye de bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

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BAL İHRACATINDA BEKLENTİ YÜKSEK

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, yılın 9 ayında gerçekleştirilen bal ihracatının sektör açısından önemli bir pazar çeşitliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın başlıca ihracat pazarları arasında yer aldığını ifade eden İskender, farklı ülkelere yapılan satışların Türk balının uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

İskender, ihracat yapılan ülke sayısının artırılmasının yanı sıra mevcut pazarlardaki payın büyütülmesinin de amaçlandığını aktararak, Türk balının kalite ve güvenilirlik özelliklerinin öne çıkarılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

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Bal ihracatına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirten İskender, "Yeni pazarlara ulaşarak ihracatı artırmayı ve Türk balını daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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