Türkiye'nin 2025'te göç haritası belli oldu

TÜİK, 2025 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025 yılında yüzde 2,87 oldu. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

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EN ÇOK GÖÇ ALAN VE VEREN İL İSTANBUL

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 329 bin 912 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 176 bin 833 kişi ile Ankara ve 106 bin 83 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 914 kişi ile Ardahan, 5 bin 64 kişi ile Bayburt ve 6 bin 78 kişi ile Tunceli oldu.

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İstanbul, 371 bin 258 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 145 bin 661 kişi ile Ankara ve 98 bin 728 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 5 bin 916 kişi ile Ardahan, 6 bin 388 kişi ile Bayburt ve 7 bin 558 kişi ile Tunceli oldu.

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2025 YILINDA EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2025 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 480 bin 185 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu. 2025 yılında iller arası göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden 564 bin 114'ü hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde; 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

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EN ÖNEMLİ SEBEP EĞİTİM

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Türkiye'de 2025 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni; erkeklerde 253 bin 93 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken kadınlarda 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin / iş değişikliği, kadınlarda ise daha iyi konut ve yaşam koşulları ile eğitim diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

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Türkiye'de 2025 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'sinin eğitim, 75 bin 591'inin işe başlamak / iş bulmak ve 42 bin 391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü. (DHA)