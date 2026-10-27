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Türkiye'nin 2027'de 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşması hedefleniyor

27.10.2026 - 14:30 | Son Güncellenme:

#Turizm Geliri#Türkiye#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Türkiye'nin turizm gelirinin 2027'de 70 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 66,6 milyona ulaşması hedefleniyor.

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Türkiyenin 2027de 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşması hedefleniyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi ve yüksek harcama eğilimine sahip ziyaretçilere ulaşılması amacıyla çalışmalar yürütülecek.

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Türkiye'nin turizm geliri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara ulaştı, ziyaretçi sayısı 63,9 milyon olarak gerçekleşti.

Bu yıl sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar, ziyaretçi sayısının ise 63,2 milyon kişi olması öngörülüyor. Aynı dönemde kişi başına ortalama harcamanın 1018 dolar, kişi başı gecelik ortalama harcamanın ise 101 dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl ise turizm gelirinin 70 milyar dolara, ziyaretçi sayısının 66,6 milyona ulaşması hedefleniyor. Kişi başına ortalama harcamanın 1036 dolara, kişi başı gecelik ortalama harcamanın ise 103 dolara yükselmesi bekleniyor.

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AMERİKA VE UZAK DOĞU PAZARLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Türkiye'nin turizmde mevcut pazarlarının güçlendirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda 81 il için turizm yol haritaları hazırlandı.

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Türkiye'nin dijital tanıtım platformu "goturkiye.com" üzerinden temmuz itibarıyla 105 destinasyon ve 64 deneyimin tanıtımı yapıldı. On dilde içerik sunulan platform, 58,5 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı.

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Gelecek yıl "GoTürkiye" çatısı altında yeni temalar ve varış noktaları geliştirilerek, dijital mecralarda tanıtım faaliyetleri sürdürülecek.

Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına yönelik tur operatörleri ve hava yolu şirketleriyle reklam ve ortak bütçeli tanıtım projeleri yürütülecek.

Ayrıca hedef pazarlarda yüksek gelir gruplarına yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek.

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