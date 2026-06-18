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Türkiye'nin 26 teknoloji girişimi Fransa'da görücüye çıktı

18.06.2026 - 10:42 | Son Güncellenme:

#Teknoloji Girişimleri#Vivatech 2026#Turcorn 100

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'den 26 teknoloji girişimini Fransa'da düzenlenen "VivaTech 2026" fuarına getirdiklerini belirterek, "Bu girişimlerimizden 14'ü, Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz." ifadesini kullandı.

Türkiyenin 26 teknoloji girişimi Fransada görücüye çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve yatırım ekosistemini uluslararası paydaşlarla buluşturan, "VivaTech 2026" 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden olan fuara Türkiye pavilyonu ile katıldı.

Kacır, Türkiye'den 26 teknoloji girişiminin yer aldığı fuarda, Bakanlığın standını ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

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Teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkma yolculuğuna eşlik ettiklerini belirten Kacır, "Fransa'da VivaTech teknoloji zirvesindeyiz. Burası, dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin buluştuğu ve yatırımcılarla bir araya geldiği bir platform. Türkiye'den 26 teknoloji girişimimizi getirdik. Bu girişimlerimizden 14'ü Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz." ifadelerini kullandı.

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Kacır, girişimcilerin, fuar kapsamında sunumlar yaptığına da değinerek, şunları kaydetti: "Yatırımcılara ürünlerini, hizmetlerini tanıtıyorlar. Hem kendilerinin hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dünya çapındaki bilinirliğine güçlü bir katkı sunuyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizle, Turcorn 100 programı kapsamında, Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin uluslararası platformlara katılımını destekliyoruz."

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"13 binden fazla teknoloji girişimimiz var"

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Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğine dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "114 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimimiz var. Bu girişimlerin 3 bine yakını henüz yeni doğmuş ve başlangıç aşamasında olan şirketler. Hedefimiz, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin 2030 yılına dek kurulmuş olması ve Turcorn'larımızın yani milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerinin değerlemesinin 100 milyar dolara erişmesi."

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Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeyi sürdüreceklerine işaret ederek, "Her alanda kendi imkanlarıyla, kendi evlatlarıyla, kendi yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiasını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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