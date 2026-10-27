Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin AB makine emniyeti mevzuatına uyum süreci tamamlandı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin AB makine emniyeti mevzuatına uyum süreci tamamlandı

27.10.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Avrupa Birliği#AB

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) makine emniyeti mevzuatında uyum sürecinin tamamlandığını teyit eden beyan metninin imzalandığını bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyenin AB makine emniyeti mevzuatına uyum süreci tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin gereği olarak makine emniyeti mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırıldığı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çalışmaların, Bakanlığın girişimleri ve öncülüğünde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, AB ile müzakerelerin başarıyla tamamlandığı ve mevzuat uyumunu teyit eden beyan metninin imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, makine sektörünün, AB'ye yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı ve AB'ye yapılan toplam ihracatın içindeki yüzde 10'un üzerindeki payıyla, Türkiye ekonomisi ve AB ile ticari ilişkiler bakımından stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilerek, "İmzalanan beyan metniyle, makine sektörümüzün Gümrük Birliği kapsamında malların serbest dolaşımı ilkesinden tam anlamıyla yararlanmasının önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.​​​​​​​

Haberin Devamı
Altın yatırımcısı diken üstünde: İşte yükselişin önündeki engel!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yatırımcısı diken üstünde: İşte yükselişin önündeki engel!Haberi Görüntüle

"SOMUT KAZANIMLAR ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Haberin Devamı

Bu çerçevede, Türkiye'de onaylanmış kuruluş atamalarının yapılabilmesi ve makine ihracatçılarının AB üyesi ülkelerdeki üreticilerle eşdeğer koşullarda uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini burada gerçekleştirebilmesinin mümkün hale geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Makine ihracatçılarımızın AB pazarına ulaşımında karşılaştıkları teknik ve idari süreçlerin kolaylaştırılması, belgelendirmeden kaynaklanan maliyetlerin ve idari yüklerin asgari düzeye indirilmesi ve sektörümüzün rekabet gücünün artırılması yönünde önemli bir kazanım elde edilmiştir. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin güçlendirilmesi ve sanayimizin AB tek pazarı ile bütünleşmesinin derinleştirilmesi bakımından önemli bir adım teşkil eden bu gelişmenin, tüm makine sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bakanlık olarak firmalarımızın menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmaya ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak somut kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Hastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Olaylı derbi dünya basınında Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batıya döndü
Olaylı derbi dünya basınında! 'Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batı'ya döndü'
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı İşte masadaki alternatifler
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki alternatifler
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu! DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkPAŞAPORT
Zafer Şahin
Zafer ŞahinA-KE-PE BU KEZ KESİN BİTTİ!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluLevent İnanır’ın Jülide Kural tepkisi
Eren Aka
Eren AkaBu kuralsızlığa DUR deyin!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDua Lipa’nın edebiyata katkısı
İlgili Haberler
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi Anne gözaltına alındı
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi! Anne gözaltına alındı
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Kocaelide feci kaza Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'de feci kaza! Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti