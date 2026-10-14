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Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 82 milyar dolara yaklaştı

14.10.2026 - 11:21 | Son Güncellenme:

#Türkiye#İhracat#Ekonomi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 81 milyar 486,8 milyon dolara ulaştı.

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Türkiyenin AB ülkelerine ihracatı 82 milyar dolara yaklaştı

Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 3,9 artışla 78 milyar 445,4 milyon dolardan 81 milyar 486,8 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyar 41,4 milyon dolar artış gösterdi.

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Ocak-eylül döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat 15 milyar 438,5 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

Almanya'yı 9 milyar 616 milyon 54 bin dolarla İtalya, 8 milyar 282 milyon 135 bin dolarla İspanya, 7 milyar 900 milyon 110 bin dolarla Fransa, 5 milyar 491 milyon 31 bin dolarla Romanya, 5 milyar 457 milyon 921 bin dolarla Hollanda ve 4 milyar 830 milyon 699 bin dolarla Polonya izledi.

AB ülkelerinin 17'sine ihracat artarken, 10'unda düşüş oldu

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Değer bazında bakıldığında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa, Türkiye'nin AB'deki en büyük ihracat pazarları olmayı sürdürdü. Bu 4 ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat, ocak-eylül döneminde yaklaşık 41,2 milyar dolara ulaştı.

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Bu dönemde AB ülkelerinin 17'sine ihracat artarken, 10'unda düşüş kaydedildi. Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracatta sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıktı. Ocak-eylül döneminde AB'ye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör otomotiv endüstrisi oldu.

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Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı 10 milyar doları aştı

Otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 21 milyar 891,3 milyon dolardan 22 milyar 948,2 milyon dolara çıktı.

Otomotiv endüstrisini 10 milyar 253 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyar 308,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Söz konusu dönemde, 1 milyar 56,9 milyon dolar artış gösteren otomotiv endüstrisini, 1 milyar 12 milyon dolarlık yükselişle demir ve demir dışı metaller, 489,3 milyon dolarlık artışla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

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AB ülkelerine en fazla ihracat 29 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir öne çıktı. Bu 5 ilin AB ülkelerine gerçekleştirdiği toplam ihracat 60,9 milyar dolara yaklaştı.

Yılın 9 ayında AB ülkelerine en fazla ihracat 29 milyar 3 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'u 11 milyar 432 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 425 milyon dolarla Bursa, 5 milyar 665 milyon dolarla Ankara ve 5 milyar 402 milyon dolarla İzmir takip etti.

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