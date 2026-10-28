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Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı 9 ayda yüzde 17,9 arttı

28.10.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Ayçiçeği Yağı#Ayçiçeği Yağı İhracatı#İhracat

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatının tutarı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 931 milyon 949 bin dolara ulaştı.

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Türkiyenin ayçiçeği yağı ihracatı 9 ayda yüzde 17,9 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ayçiçeği yağı dış satımı 9 ayda yıllık bazda miktar bakımından yüzde 4,8 artışla 558 bin 471 tona, değer bakımından yüzde 17,9 artışla 931 milyon 949 bin dolara yükseldi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ayçiçeği yağı ihracatı ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 563 milyon 66 bin dolara yükseldi. Bölgenin Türkiye'nin toplam ayçiçeği yağı ihracatındaki payı yüzde 60,4 oldu.

Ülke bazında en fazla ihracat, 178 bin 358 ton karşılığı 292 milyon 231 bin dolarla Cibuti'ye yapıldı. Cibuti'yi 63 bin 175 ton ve 104 milyon 857 bin dolarla Sudan izledi.

Libya'ya ayçiçeği yağı ihracatı 85 milyon 664 bin dolara yükseldi. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 57 milyon 123 bin dolarlık ayçiçeği yağı satılmıştı.

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TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, küresel bitkisel yağ piyasasında üretim artışına rağmen stokların daralmasının beklendiğini söyledi.

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Küresel palm yağı üretimindeki gerilemenin etkisiyle dünya bitkisel yağ stoklarının 29,9 milyon tona düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

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"Küresel veriler, ayçiçek yağı piyasası ile genel bitkisel yağ dengesi arasında dikkat çekici bir farklılığa işaret ediyor. Bu iki eğilim birlikte ele alındığında, ayçiçek yağındaki üretim artışının bütün bitkisel yağ piyasasında benzer bir arz rahatlığı yaratmayacağı söylenebilir. Çünkü ayçiçek yağı fiyatlarının seyrini değerlendirirken yalnızca bu üründeki üretim ve stok beklentilerine bakmak yeterli değil, palm ve soya yağı gibi alternatiflerin arzı da fiyat oluşumunda belirleyici oluyor. Bu nedenle dünya ayçiçek yağı ticaretindeki genişlemenin ihracatçılarımız açısından somut bir fırsata dönüşmesi, ürünün alternatif bitkisel yağlar karşısındaki fiyat konumunu koruyabilmesine bağlı olacak."

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