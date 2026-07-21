Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı arttı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı arttı

21.07.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Ayçiçeği Yağı

Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyenin ayçiçeği yağı ihracatı arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde Türkiye'den 402 bin 895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sektör, söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde ederken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 20,1 artırdı.

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli paya sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise aynı dönemde 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artış gösterdi.

Cibuti zirvede

Bu dönemde Türkiye'den en fazla ayçiçeği yağı ihracatı, yüzde 26,6 artışla 219 milyon 732 bin dolarla Cibuti'ye yapıldı. Bu ülkeyi, yüzde 35,6 artışla 75 milyon 879 bin dolarlık ihracatla Sudan ve yüzde 26 artışla 55 milyon 801 bin dolarla Libya izledi.

Haberin Devamı

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, ayçiçeği yağı üretimi için gerekli ham madde tedariki açısından büyük önem taşıyan Karadeniz Havzası'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle bazı tüketim gruplarında siparişlerin ertelendiği veya yavaşladığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Uysallı, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Gıdaya erişim ve stok güvenliği söz konusu olduğunda ayçiçeği yağı ve makarna gibi temel ihtiyaçlara yönelik küresel talebin hız kesmediğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızdaki hassas dengelerin ortasında, gıda arz güvenliğini sağlama misyonumuzla bu talebe yanıt vermek için çalışıyoruz. Yılın ilk yarısında 400 bin tonu aşan ayçiçeği yağı ihracatımız, üstlendiğimiz kritik tedarikçi rolünün en somut göstergesi oldu. Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş ve zorlu bir coğrafyada en büyük pazar paylarına sahip olmamız, Türk gıda sanayinin kriz anlarındaki lojistik ve üretim esnekliğini bir kez daha tescil etti."

Haberin Devamı

Ayçiçeği yağı üreticisi ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da özellikle Gaziantep ihracatına önemli katma değer sağlayan ayçiçeği yağı sektörünün büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi

EN ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özelin açıkladığı yeni partiye geçecek CHPli vekiller belli oldu İşte isim isim liste...
Özgür Özel'in açıkladığı yeni partiye geçecek CHP'li vekiller belli oldu! İşte isim isim liste...
YKS birincileri hangi bölümleri seçecek Şampiyonlar tercihlerini açıkladı
YKS birincileri hangi bölümleri seçecek? Şampiyonlar tercihlerini açıkladı
Galatasaraydan Bruno Fernandese dudak uçuklatan maaş Transferde görüşmeler başladı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes'e dudak uçuklatan maaş! Transferde görüşmeler başladı
Ahbap Derneği soruşturması Hakimlik, Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli hakkında tutuklama gerekçesini açıkladı
Ahbap Derneği soruşturması! Hakimlik, Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli hakkında tutuklama gerekçesini açıkladı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkUNUTKANLIK
Zafer Şahin
Zafer ŞahinAtatürk'le aldatanlar mı suçlu sürekli kandırılanlar mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOğuzhan Uğur, Lvbel C5 ve yalan
Eren Aka
Eren AkaDoğmamış çocukların kanında bile mikroplastik var!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna1 milyon dolarlık deri ceket
İlgili Haberler
Uygunsuz koşullardaki tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu
Uygunsuz koşullardaki tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı Tercih tarihleri belli oldu
YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı! Tercih tarihleri belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinlinin anne ve babasına istenen ceza belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasına istenen ceza belli oldu!