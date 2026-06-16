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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yükseldi

16.06.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:

#Doğa Gazı İthalatı#Enerji Piyasası#EPDK Raporu

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 artarak yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp oldu.

Türkiyenin doğal gaz ithalatı yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 911 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 820 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

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Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 16,49 artışla yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 969 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 997 milyon metreküple Azerbaycan ve 945 milyon metreküple İran takip etti.

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Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 379 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 370 milyon metreküple Cezayir ve 101 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Konutlarda gaz tüketimi 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı

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Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 11,46 artarak yaklaşık 5 milyar 780 milyon metreküp oldu. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 186 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 539 milyon metreküp oldu.

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Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisan sonunda 4 milyar 185 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal gaz stokunun 3 milyar 885 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

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