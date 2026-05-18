UzmanparaTürkiye'nin e-ticaret hacmi 10,6 trilyon liraya ulaştı
Türkiye'nin e-ticaret hacmi 10,6 trilyon liraya ulaştı

18.05.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

Türkiye'de internet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı ve toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden derlediği bilgiye göre Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, artan e-ticaret platform sayısı ve sipariş edilen ürün çeşitliliğinin gelişmesi daha geniş kitleleri telefon ve bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapmaya yönlendirdi.

Bu kapsamda, 2021'de Türkiye genelinde 381 milyar liralık e-ticaret hacmi oluşurken bu tutar 2022'de 800 milyar liraya, 2023'te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi.

e-Ticaret hacmi 2024'te 3 trilyon lira seviyesine kadar çıkarken geçen yıl 4 trilyon 567 milyar lira ile rekorunu geliştirdi. Bu 5 yıllık süreçte e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına yükselerek 10 trilyon 603 milyar lira oldu. Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu.

İşlem sayısı 26 milyara yaklaştı

e-Ticaret işlem sayısı da 5 yıllık dönemde düzenli artış gösterdi. 2021'de 3,34 milyar adet olan işlem sayısı, bir sonraki yıl 4,79 milyara, 2023'te 5,87 milyara çıktı.

İşlem sayısındaki artış oranı son 2 yılda yavaşlarken 2024'te 5,91 milyar adet ve 2025'te 5,94 milyar adet e-ticaret işlemi kayıtlara geçti.

Bu 5 yıllık süreçte toplam e-ticaret işlem sayısı ise 25,85 milyar oldu. Dolar bazında incelendiğinde ise 2021'de e-ticaret işlem hacmi 43,07 milyar dolar iken geçen yıl 115,43 milyar dolara ulaştı. Dolar bazında 5 yıllık işlem hacmi ise 373,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz...
Siber sağanağa bulut şemsiyesi!...
İkramiyeler bu hafta ödeniyor
İstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Kendimizi İranlının yerine koyarsak
Tatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Haftanın tiyatro haritası
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır