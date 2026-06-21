Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı! Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı! Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı

21.06.2026 - 12:14 | Son Güncellenme:

#Tarım#Ceylanpınar Tarım İşletmesi#Rekor Üretim

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar'da dikkat çeken bir üretim hamlesi başladı. 238 biçerdöverle devam eden dev buğday hasadı sürerken, hasadı tamamlanan arazilerde aynı anda ikinci ürün mısır ekimine geçildi. Yağışların etkisiyle verimde yüzde 30'a yakın artış beklenirken, milyonlarca dekarlık üretim üssünde yaşanan yoğun mesai Türk tarımında yeni bir rekorun habercisi olarak görülüyor.

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçerdöverle yürütülen buğday hasadı sürerken hasadı tamamlanan arazilerde 45 mibzerle ikinci ürün mısırın ekimine başlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Dünyanın sayılı tarım işletmeleri" arasında gösterilen ve 1 milyon 633 bin dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanında arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler yetiştiriliyor.

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede, mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, 560 bin dekar alanda 238 biçerdöver ve 136 kamyon ve 1200 personelle devam ediyor.

İki vardiya halinde sürdürülen çalışmalarda hasadı tamamlanan araziler ise vakit kaybedilmeden ikinci ürünün ekimine hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı

VERİMDE YÜZDE 25-30 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM'in kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu yıl yağışların üretime olumlu yansıdığını belirten Baran, fiğ, mercimek ve arpa hasadının tamamlandığını, 560 bin dekarlık buğday alanında hasadın devam ettiğini ifade etti.

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı

Hasat çalışmalarının yaklaşık 25 gün süreceğini aktaran Baran, "Bu seneki rekoltemiz iklimsel faktörlerden dolayı geçen seneye göre daha iyi olacak. Geçen yıla kıyasla yüzde 25 ile yüzde 30 arasında artış bekliyoruz. Yağışlar sayesinde sulama ihtiyacı da olmadı ve üretim maliyetlerimiz düştü." dedi.

Haberin Devamı

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı

Baran, biçerdöverlerin ardından elde edilen sapların balya haline getirilerek işletmenin hayvancılık tesislerinde yem olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Hasadı tamamlanan alanların yeniden üretime kazandırıldığını dile getiren Baran, "İkinci ürün kapsamında planlanan 106 bin 800 dekarlık alanda dane ve hasıl mısır ekimine 45 mibzer ve 200 işçiyle başladık. Bu üretimle hem hayvancılık faaliyetlerimizin kaba yem ihtiyacını karşılayacak hem de ülke ekonomisine katkı sunacağız. Ceylanpınar Tarım İşletmesi olarak üretmeye, geliştirmeye ve Türk tarımına değer katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiyenin en büyük tarım işletmesinde rekor hazırlığı Buğday daha bitmeden yeni hasat için düğmeye basıldı
YKS 2026'da ikinci gün heyecanı! AYT sona erdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYKS 2026'da ikinci gün heyecanı! AYT başladıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
24 yıllık özlem hüsranla bitti İşte A Milli Takımın Dünya Kupası’ndaki çöküşünün 6 sebebi
24 yıllık özlem hüsranla bitti! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası’ndaki çöküşünün 6 sebebi
Yunanistan, İsrailin Türkiye hedefini yazdı NATOnun anahtarları Ankaraya teslim ediliyor
Yunanistan, İsrail'in 'Türkiye' hedefini yazdı! 'NATO'nun anahtarları Ankara'ya teslim ediliyor'
Ağrılara dayanamayınca bacağını kestirdi 24 yaşında tampon kurbanı: Hayali onu ‘altın’ yaptı
Ağrılara dayanamayınca bacağını kestirdi! 24 yaşında tampon kurbanı: Hayali onu ‘altın’ yaptı
Fenerbahçede Aykut Kocaman gerçekleri ortaya çıktı İşte Aziz Yıldırımın veto etmesinin nedeni
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçekleri ortaya çıktı! İşte Aziz Yıldırım'ın veto etmesinin nedeni
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSağ olsun ile cehenneme arasında...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversite macerası
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBoğa piyasası algısı güçlendi
Güldener Sonumut
Güldener SonumutABD’nin savunma politikasını anlamak
Mehmet Tez
Mehmet TezNe dinlesek?
Dilara Koçak
Dilara KoçakSıcaklarla başa çıkmada destek kuvvetler
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLüks markaların önlenemeyen düşüşü
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzBir yazar, ayak bakım uzmanı olursa
Belma Akçura
Belma AkçuraKürt sorunu sadece devletin sorunu mu?
Zeynep İşman
Zeynep İşmanÇocukların dünyasında güvenli rehberlik
Osman Gençer
Osman GençerYapay zeka İzmir’i marka şehir yapar mı?
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanBabaların en uzun günü
İlgili Haberler
Hüseyin Yayman: Kültür ve sanatı, milletimizin kimliği, hafızası olarak görüyoruz
Hüseyin Yayman: Kültür ve sanatı, milletimizin kimliği, hafızası olarak görüyoruz
AK Partiye yeni katılımlar yolda İşte son kulis bilgileri
AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! İşte son kulis bilgileri
Simitçi süreyi hatırlattı ama... 1 saniye ile sınavı kaçırdı
Simitçi süreyi hatırlattı ama... 1 saniye ile sınavı kaçırdı!
Düğünde istediği parça çalışmayınca dehşet saçtı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı
Düğünde istediği parça çalışmayınca dehşet saçtı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı