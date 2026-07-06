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Türkiye’nin en çok satan otomobiline veda: Egea üretimi sona erdi

06.07.2026 - 11:37 | Son Güncellenme:

#Otomotiv#Fiat Egea#Tofaş

Türkiye otomotiv sanayisinin son yıllardaki en güçlü hikâyelerinden biri sona erdi. 2015 yılında Bursa’da Tofaş fabrikasında üretimine başlanan Fiat Egea, geçen hafta banttan inen son otomobille birlikte üretim yolculuğunu tamamladı. Türkiye yollarında milyonlarca sürücünün hayatına dokunan Egea için böylece bir dönem kapanmış oldu.

Türkiye’nin en çok satan otomobiline veda: Egea üretimi sona erdi

Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde hayata geçirilen Egea projesi, yalnızca bir otomobil modeli olmanın ötesine geçti. Yaklaşık 1 milyar Euro’luk yatırımla geliştirilen model, hem iç pazarda hem de ihracatta Türk otomotiv sanayisinin vitrin projelerinden biri haline geldi.

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Üretildiği yıllar boyunca satış performansıyla dikkat çeken Fiat Egea, 11 yıllık serüveninin 10 yılında “Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli” unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

1 MİLYONU AŞAN ÜRETİM BAŞARISI

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Egea’nın üretim serüveni boyunca toplam 1 milyon 417 bin 47 adet otomobil banttan indirildi. Bu üretimin 671 bin adedi ise yurt dışına ihraç edildi. Böylece Bursa’da üretilen Egea, yalnızca Türkiye’de değil, farklı pazarlarda da yollara çıkarak Tofaş’ın küresel üretim gücünü temsil etti.

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Bu rakamlar, Egea’nın sadece Türkiye pazarında değil, ihracatta da ne kadar önemli bir model olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLERİNDEN BİRİ OLDU

Sedan, hatchback, station wagon ve cross gövde seçenekleriyle geniş bir ürün ailesine dönüşen Egea, yıllar içinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verdi. Ulaşılabilir fiyat politikası, düşük kullanım maliyeti, geniş iç hacmi ve farklı motor seçenekleri, modelin Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

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Hem bireysel kullanıcıların hem de şirket filolarının yoğun ilgi gösterdiği Egea, zamanla Türkiye otomobil pazarının değişmeyen aktörlerinden biri haline geldi.

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SON EGEA MAVİ RENGİYLE BANTTAN İNDİ

Üretimin sona ermesi nedeniyle Tofaş’ta özel bir tören düzenlendi. Son Fiat Egea’nın banttan indirilmesiyle birlikte çalışanlar, uzun yıllara yayılan emeğin ve başarının son halkasına tanıklık etti.

Tofaş üretim bantlarından inen son Egea, mavi renkli, Lounge donanımlı Egea Sedan 1.6 MJet DCT 130 HP versiyonu oldu.

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TOFAŞ’TAN YENİ PROJE MESAJI

Törende konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Egea’nın şirket için taşıdığı öneme dikkat çekti. Eroldu, her başarılı hikâyenin bir noktada tamamlandığını belirtirken, Egea’nın Tofaş’a kazandırdığı bilgi birikimi, üretim tecrübesi ve motivasyonun yeni projeler için önemli bir güç olmaya devam edeceğini söyledi.

Eroldu açıklamasında, “Her güzel hikâye bir yerde tamamlanıyor; ancak Egea’nın Tofaş’a kazandırdığı deneyim ve motivasyon, yeni başarılarımız için bize güç vermeye devam edecek. Önümüzde yeni iddialar, yeni projeler var. Tofaş olarak üretim gücümüz, Ar-Ge yetkinliğimiz ve çalışanlarımızın emeğiyle ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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TÜRK OTOMOTİV TARİHİNDE İZ BIRAKTI

Fiat Egea’nın üretiminin sona ermesi, Türk otomotiv sektörü açısından sembolik bir anlam da taşıyor. Çünkü Egea, yalnızca satış rakamlarıyla değil, Bursa merkezli üretim başarısı, ihracat hacmi ve yıllarca pazarda gösterdiği istikrarla da hafızalara kazındı.

Türkiye’de otomobil denildiğinde akla gelen modellerden biri olan Egea, özellikle son 10 yılda pazarın en güçlü oyuncularından biri olarak öne çıktı.

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