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Türkiye'nin en çok vergi veren kurumları listesine bankalar damga vurdu

13.08.2026 - 16:02 | Son Güncellenme:

#Vergi Rekortmenleri#Bankacılık Sektörü#Kurumlar Vergisi

Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde, bankacılık ve sigorta sektöründen 30 şirket yer aldı.

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Türkiyenin en çok vergi veren kurumları listesine bankalar damga vurdu

2025 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 36 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Bilgilerini açıklayan 64 şirketin önemli kısmını bankacılık ve sigorta şirketleri oluşturdu. Listede bilgileri açıklanan şirketler arasında bankacılık faaliyetleri sunan 18 kurum yer alırken, sigorta hizmetleri sunan 12 şirket de listede kendine yer buldu.

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Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 2024 yılında ikinci sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ, 70,4 milyar lira vergi tutarıyla 2025'te ilk sıraya çıktı.

2024 vergilendirme döneminde 5'inci sırada yer alan Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, 2025 yılında 22,9 milyar lira vergiyle ikinci sıraya yükseldi. Geçen yıl açıklanan verilerde kurumlar vergisi rekortmeni olan Garanti Bankası ise 2025'te 20,1 milyar lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

QNB Bank AŞ, Citibank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ de ilk 20 sırada yer alan diğer bankalar olarak kayıtlara geçti.

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Üç tasarruf finansman şirketi de listede

Sigorta şirketleri arasında listede ilk 10'a giren tek kurum Allianz Sigorta AŞ oldu. Söz konusu şirket, 7,6 milyar lira vergiyle 10'uncu sırada yer alırken, Türkiye Sigorta AŞ 7,5 milyar lira ile 12'nci, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 5,9 milyar lira ile 18'inci sırada kendisine yer buldu.

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En çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen 100 kurum arasında bu yıl üç tasarruf finansman şirketi de yer aldı. 2024 listesinde 27'nci sırada yer alan Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, bu yıl 10,1 milyar lira vergi ile 8'inci sıraya çıktı.

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Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, 6,6 milyar lira ile 17'nci sırada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de 2,3 milyar lira ile 63'üncü sırada dikkati çekti.

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