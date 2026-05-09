UzmanparaDerin sularda yeni güç! Mavi Vatan’ın son kozu tarihe geçti
Derin sularda yeni güç! Mavi Vatan’ın son kozu tarihe geçti

09.05.2026 - 16:09 | Son Güncellenme:

Son yıllarda deniz platformlarında çok değerli işlere imza atan Türkiye, Ankara’nın imkan ve kabiliyetlerini doğrudan etkileyecek bir konuda daha kritik virajı döndü.

Türkiye’nin yerli/milli imkanlarla tasarladığı, imal ettiği ve sertifikasyon sürecini tamamladığı ilk mini denizaltısı geçtiğimiz günlerde suya indi.

Bu başarı hikayesinin başrolünde, askeri ve ticari kullanıma yönelik insanlı/insansız mini denizaltılar tasarlamak amacıyla 2013’te kurulan DATUM var. 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de ortaklığıyla kuvvetlenen DATUM, tamamen yerli/milli imkanlarla tasarlanan, üretilen ve sertifikası alınan ilk mini denizaltıyı geçtiğimiz günlerde suya indirdi.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Münir Cansın Özden, hem bu testin önemini hem de son derece stratejik görevler üstlenecek mini denizaltılarla neler yapılabileceğini anlattı.

İngiliz basınından Financial Times, Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'ı yazdı! 'Dünyanın en büyüklerinden'
DÜNYADA BAŞARABİLEN 10 ÜLKE VAR

Dr. Özden, 14 Nisan’daki teste dair bazı detayları anlattı. 12 metre boyunda, 36 ton deplasmanlı mini insanlı bir denizaltı kullandıklarını belirtti. Ancak ilk testte denizaltı insansız olarak suya indirilmiş. Kendisine verilen komutların hepsini yerine getirmiş ve böylece sistem başarıyla test edilmiş.

Bunun son derece zor bir iş olduğuna değinen Özden, dünyada ancak 10 ülkenin bunu başarabildiğini vurguladı.

DATUM imzalı mini denizaltıların ‘çok kolay ve farklı yollarda istenilen görev yerine transfer edilebildiği’ bilgisini paylaşıyor Özden. “İster bir kamyon ister bir kargo uçağıyla dünyanın dört bir yanına bu denizaltıları taşımak mümkün. Basit bir vinç yardımıyla hemen suya indirilebiliyor. Bu Ankara için çok büyük bir güç aktarımı.” dedi.

MİNİ DENİZALTILAR 12 FARKLI GÖREV ÜSTLENEBİLECEK

Münir Cansın Özden, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çok değerli desteği ile 12 farklı görevi üstlenebilen mini denizaltılar için de çalıştıklarından bahsetti.

Bu mini denizaltılar suya mayın dökebiliyor, mayın imha ediyor, torpido atıyor. Türk savunma sanayiinin gözbebeği projelerinden AKYA torpidosu ya da ATMACA ateşleyebileceklerini de söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“MALAMAN mayınını denize bırakabileceğiz. Su altında sorun yaşayan bir denizaltında mahsur kalan personeli, mini denizaltılarla kurtarabileceğiz. SAT komandolarımızı görev yerine taşıyabileceğiz. Düşman ülkenin derin denizlerdeki iletişim kablolarına ya da enerji nakil hatlarına taarruz edebileceğiz. Günü sonunda hepsi birbirinden kritik görevleri başarıyla üstlenecek denizaltılar üreteceğiz.”

