Türkiye'nin hafif ticari araç-kamyon ihracatı 3,5 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde 3 milyar 415 milyon 357 bin dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-haziran döneminde 20 milyar 839 milyon 897 bin dolarlık ürün ihraç etti.

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Bu rakamın yüzde 16,4'ünü oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,45 artışla 3 milyar 208 milyon 449 bin dolardan 3 milyar 415 milyon 357 bin dolara çıktı. Ocak-haziran döneminde 74 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

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Sektörün ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ilk yarısında 695 milyon 740 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yapılan Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 4,8 azalışla 662 milyon 197 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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İkinci sıradaki Almanya'ya ihracat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 541 milyon 834 bin dolardan 548 milyon 720 bin dolara çıktı. Sektör temsilcileri, üçüncü sıradaki Fransa'ya yaptığı hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yüzde 61,5 artışla 271 milyon 419 bin dolardan 438 milyon 401 bin dolara yükseldi. Dördüncü sıradaki İtalya'ya da dış satım yüzde 13 yükselişle 329 milyon 10 bin dolardan 372 milyon 335 bin dolara ulaştı.

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AVUSTRALYA'YA İHRACAT YÜZDE 54 ARTTI

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Slovenya'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalışla 375 milyon 961 bin dolardan 364 milyon 805 bin dolara geriledi. Altıncı sıradaki Belçika'ya yüzde 34,5 artışla 244 milyon 931 bin dolar, yedinci sıradaki İspanya'ya yüzde 32,5 azalışla 228 milyon 190 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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Geçen yılın aynı döneminde 46 milyon 603 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon dış satımı yapılan Avustralya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 54'lük yükselişle 71 milyon 646 bin dolarlık ürün gönderildi.

Avusturya 63 milyon 850 bin dolarla 9'uncu, İrlanda ise 42 milyon 469 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyonet-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı. Ocak-Haziran 2025'te dış satım yapılamayan Rusya'ya, bu dönemde 1 milyon 274 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı şekilde Somali, Gana, Hindistan, Tayland, Moldova, Beyaz Rusya, Cezayir, Gambiya ve Lübnan'a da ocak-haziran döneminde araç gönderildi.