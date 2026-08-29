Türkiye'nin ham çelik üretimi temmuzda yıllık yüzde 7 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,4 milyon ton oldu. Yılın 7 ayında üretim miktarı yüzde 7,9 artışla 23,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,1 azalışla 3,5 milyon tona gerilerken ocak-temmuz döneminde yüzde 4,7 artarak 23,3 milyon tona çıktı.

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ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 2,9 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 4,4 artışla 827,3 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 2,4 artışla 9 milyon tona, değer bazında yüzde 1,6 yükselişle 6,1 milyar dolara ulaştı.

İthalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 19,7 azalışla 1,5 milyon tona, değer yönünden yüzde 17,6 düşüşle 1,1 milyar dolara geriledi.

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Yılın 7 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 3 azalışla 10,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 4,9 düşüşle 7,4 milyar dolar seviyesine indi. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 76,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,1 seviyesine çıktı.

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"KORUMA TEDBİRİ UYGULAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, üretimde kaydedilen bu artışın, sektörün yılın 7 ayında üretim performansını güçlendirdiğini gösterdiğini ifade etti.

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Güney Amerika'ya yapılan ihracatın yüzde 85 artışla 762 bin tona yükselmesinin, toplam çelik ürünleri ihracatını pozitif etkilediğini belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, AB'ye yönelik ihracatımızda yaklaşık 4 milyon ton daralmaya yol açacağı değerlendirilen kota uygulamasının olumsuz sonuçlarını henüz tam olarak yansıtmıyor. Önümüzdeki aylarda AB'ye yönelik ihracatımızdaki daralmanın hız kazanması bekleniyor. Diğer taraftan, Çin menşeli çelik ürünlerinin Türkiye pazarındaki varlığının artmaya devam ettiği ve yılın 7 aylık döneminde Çin'den gerçekleştirilen çelik ithalatının yaklaşık 2,5 milyon tona ulaştığı görülüyor. Bu kapsamda başta AB, ABD, Meksika ve Kanada olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan koruma tedbiri uygulamalarının Türkiye'de de hayata geçirilmesinin, kapasite kullanım oranlarının artırılmasına, yerli üretimin desteklenmesine, ekonomik büyümeye ve istihdama önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."