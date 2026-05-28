Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye’nin ilk hızlı treninden yeni rekor
HaberlerUzmanpara

Türkiye’nin ilk hızlı treninden yeni rekor

28.05.2026 - 12:21 | Son Güncellenme:

#YHT#Abdulkadir Uraloğlu#Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk hızlı treninin testlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaştıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye’nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren’imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı.”

İlginizi Çekebilir
YHT biletlerine yüzde 39 ila 44 zam
YHT biletlerine yüzde 39 ila 44 zam

“TRENLERİMİZ TÜM GÜVENLİK VE KONFOR KRİTERLERİNİ EKSİKSİZ KARŞILAYINCAYA KADAR TESTLERE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu, testlere ilişkin bilgi vererek “Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“TRENLERİMİZİ, YÜKSEK KONFOR VE İNOVASYON İLE MEVCUT VE GELECEKTE VAR OLACAK İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE TASARLADIK”

Haberin Devamı

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattıklarını dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Haberin Devamı

“En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’ ile ‘Cer Sistemi’ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.”

Son dakika: CHP'de '1 Haziran' kararı! Mutlak butlan sonrası peş peşe gelişmeler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: CHP'de '1 Haziran' kararı! Mutlak butlan sonrası peş peşe gelişmelerHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Saldırılar yeniden başladı ABD 3 günde ikinci kez vurdu, İrandan misilleme geldi
Saldırılar yeniden başladı! ABD 3 günde ikinci kez vurdu, İran'dan misilleme geldi
CHPde ‘Haram araç’ tartışması
CHP'de ‘Haram araç’ tartışması
Memura 9 gün zirve izni: NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Memura 9 gün zirve izni: NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Galatasarayda Okan Buruktan Göztepe yıldızı için rapor Mutlaka alın
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Göztepe yıldızı için rapor! 'Mutlaka alın'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca Benginİdeoloji out hırsız, hain in
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalEğer İsrail izin verirse...
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSerenay’ın gözaltı kombini
Eren Aka
Eren AkaDün satıldı bugün kesiliyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTilda Swinton, Guggenheim Bilbao’da
Osman Gençer
Osman GençerEgeli ihracatçıya terzi işi destek
İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacak
Bolu’daki asırlık gelenek Bayram namazına gitmeyenleri yataktan alıp buz gibi suya attılar
Bolu’daki asırlık gelenek! Bayram namazına gitmeyenleri yataktan alıp buz gibi suya attılar
Özgür Özelin acı günü: Amcasının cenazesine katıldı
Özgür Özel'in acı günü: Amcasının cenazesine katıldı
22 kilometrelik araç kuyruğu Bayramın ikinci günü tatilcilerin akın ettiği il
22 kilometrelik araç kuyruğu! Bayramın ikinci günü tatilcilerin akın ettiği il