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Türkiye'nin kiraz ihracatı 230 milyon doları aştı

12.08.2026 - 13:18 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Kiraz

Türkiye, 1 Ocak-10 Ağustos döneminde 68 bin 737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde etti.

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Türkiyenin kiraz ihracatı 230 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-10 Ağustos 2025'te 6 bin 40 ton kiraz ihracatı karşılığında 47 milyon 728 bin dolar elde etti. Bu yılın aynı döneminde 68 bin 737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, ihracat miktarını 11 kat, döviz gelirini ise 4 kat yükseltti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Türkiye'nin kiraz üretiminde dünyada ilk sırada, ihracatta ise ilk 3-4 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Kiraz üretiminin 2025 yılında çiçeklenme döneminde yaşanan don olayından olumsuz etkilendiğini aktaran Balık, bu nedenle geçen yıl ihracatta büyük düşüş yaşandığını, bu yıl ise güçlü bir toparlanma sağlandığını ifade etti.,

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Bu yıl ihracatta dikkat çekici bir performans sergilediklerini belirten Balık, "2026 yılının geride kalan diliminde 68 bin tonu aşan kiraz ihracatı karşılığında 235 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında yaklaşık 11 katlık, ihracat değerinde 4 katlık artış yaşadık." ifadelerini kullandı.

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PAZAR SAYISI 52'YE ÇIKTI

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İhracatta pazar çeşitliliğinin de arttığını aktaran Balık, 2025 yılında 34 ülkeye kiraz ihraç edilirken bu yıl ülke sayısının 52'ye yükseldiğini belirtti.

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Ülke bazında ihracatta Almanya'ya 74 milyon, Rusya Federasyonu'na 67,5 milyon, Polonya'ya 29 milyon ve Irak'a 26,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildiren Balık, iklim koşullarında olumsuzluk yaşanmaması halinde 2027 yılında kiraz ihracatında 250 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

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