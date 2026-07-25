Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı 100 milyon doları aştı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı 100 milyon doları aştı

25.07.2026 - 13:02 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Kiraz

Türkiye'de bu yıl kiraz ve vişnede artan üretim, ihracata da olumlu yönde yansıdı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyenin kiraz ve vişne ihracatı 100 milyon doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ilk 6 ayda don nedeniyle üretimde yaşanan düşüşün etkisiyle 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalan kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Böylece Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 333 arttı. Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 524 bin dolar olan BAİB'in kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 376 artışla 40 milyon 615 bin 238 dolara yükseldi.

Geçen yıl don olayı üretimi olumsuz etkiledi

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini, üretimdeki düşüş nedeniyle ihracatın da beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Haberin Devamı

Bu yıl ise kiraz ve vişnede rekoltenin yüksek olduğunu belirten Can, hasadın 20 Mayıs'ta başladığını, ağustos sonuna kadar farklı bölgelerde kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yüksek üretimin ihracata olumlu yansıdığını dile getiren Can, yılın ilk 6 ayında 40 milyon 615 bin 238 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, temmuz ve ağustos aylarındaki sevkiyatlarla bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Türkiye'deki ihracatın yüzde 40'ı BAİB'den​​​​​​​

Batı Akdeniz'den çok sayıda ülkeye kiraz ve vişne ihraç ettiklerini belirten Can, "En fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Uçak kargo taşımacılığıyla Uzak Doğu, Orta Doğu da olmak üzere dünyanın her köşesine kiraz-vişne ihraç ediyoruz." dedi.

Türkiye genelindeki kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını BAİB'in gerçekleştirdiğini vurgulayan Can, bölgede özellikle Isparta'nın kiraz üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu, bunun yanında İzmir'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uzanan üretim hattından ürün temin ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Can, kirazın Avrupa'daki zincir marketler için tercih edilmesinde, Türkiye'de üretimin uzun bir döneme yayılmasının önemli avantaj sağladığını belirterek, bölgeden şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında da önemli artış yaşandığını sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yıldırım, hortum, fırtına, sel Hepsi bir arada vurdu
Yıldırım, hortum, fırtına, sel! Hepsi bir arada vurdu
YENİ Partinin kurulmasının ardından ilk sözler
YENİ Parti'nin kurulmasının ardından ilk sözler
800 bin lira başlık parası biriktiren genci Bakanlık aradı Gerçek ortaya çıktı
800 bin lira başlık parası biriktiren genci Bakanlık aradı! Gerçek ortaya çıktı
LGSde tüm soruları doğru yanıtlamanın taktikleri Kullandığı telefon modeli birinciliğe taşıdı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlamanın taktikleri! Kullandığı telefon modeli birinciliğe taşıdı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’den Özel’e örgütsel nakil!..
Melih Aşık
Melih AşıkLOZAN ZAFERİ...
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap’ı övdük bağış yapmadık!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de statü savaşı
İlgili Haberler
Park halindeki tanker korkuya neden oldu Gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi
Park halindeki tanker korkuya neden oldu! Gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi
Bursada feci kaza Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı: 3 ölü 2 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı: 3 ölü 2 yaralı
İzmirde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupanın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu