Türkiye'nin kredi risk primi düştü

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin kredi risk primi düştü
08.04.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:

#Risk Primi#CDS#Türkiye

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 baz puan düşüşle 268 baz puana indi.

Orta Doğu’da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini aşağı çekiyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,24'e, 2 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3,73'e, 5 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan düşüşle yüzde 3,86'ya geriledi.

Haberin Devamı

Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin CDS'i de 17 baz puan düşüşle 268 baz puana indi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı.

Küresel finans sistemi içinde en kritik referans göstergelerden biri olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının güçlenebileceği öngörülüyor.

Haberin Devamı

TCMB REZERV YÖNETİMİ VE LİKİDİTE ARAÇLARI KONUSUNDA HIZLI ÖNLEM ALABİLME KABİLİYETİNİ ORTAYA KOYDU

Savaş süresince, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasalarında belirgin hareketleri önlemek için etkili adımlar attı. TCMB, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlem alabilme kabiliyetini ortaya koydu.

Bankalar TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelirken bu durum, sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uygulanan kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başlayan TCMB, bu adımıyla hem kredi hem de faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Söz konusu adım, hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken TCMB bu hamlesiyle, bankalardan döviz alınıp karşılığında Türk lirası verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedefliyor.

Analistler, piyasaların pozitif gelişmeleri fiyatlamada daha istekli olduğunu belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ateşkes ilan edildi Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Ateşkes ilan edildi! Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı Mersinde şaşkına çeviren görüntü
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı! Mersin'de şaşkına çeviren görüntü
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: Son çare
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: 'Son çare'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSuyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüUmursamazlık (2)
Dilara Koçak
Dilara KoçakKalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Asu Maro
Asu MaroKeşke provası olsaydı
Servet Yıldırım
Servet Yıldırım‘Canlanmayı’ yakalayabiliriz
İlgili Haberler
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı 101 bin euro kaçak para girişimi
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı! 101 bin euro kaçak para girişimi
Ev değil uyuşturucu üssü çıktı Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Ev değil 'uyuşturucu üssü' çıktı! Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Son dakika... Akdenizde 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem