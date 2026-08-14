Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin LPG ithalatı azaldı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin LPG ithalatı azaldı

14.08.2026 - 11:35 | Son Güncellenme:

#LPG İthalatı#Enerji Piyasası#EPDK Raporu

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 265 bin 447 ton oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyenin LPG ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla ABD, Cezayir, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 265 bin 447 ton olarak gerçekleşti. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise yüzde 8,5 azalarak 40 bin 895 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Romanya, İngiltere, Bulgaristan, KKTC, İsviçre, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda otogaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 7,56 artarak 94 bin 305 ton olarak gerçekleşti. Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 327 bin 493 ton olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Satışlarda yüzde 82,58 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,31 ile tüplü LPG ve yüzde 3,11 ile dökme LPG satışları izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantinde yakalandı
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalandı
Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi Kuduz testi pozitif çıktı
Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi! Kuduz testi pozitif çıktı
Meteoroloji ve AKOM uyardı Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Fenerbahçede yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni Türkiye benim ikinci evim
Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni! 'Türkiye benim ikinci evim'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir519C Türkiye’ye neden saldırdı?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitim, trafik, sınavlar ve gelecek güvencesi
Zafer Şahin
Zafer ŞahinOlağan şüpheli televizyonlar
Mehmet Tez
Mehmet Tez50 yaşına basan plakçı
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBeyaz geceler
İlgili Haberler
Son dakika... İstanbulda son anket sonucu Dikkat çeken 3 ilçe
Son dakika... İstanbul'da son anket sonucu! Dikkat çeken 3 ilçe
Bursada olaylı gün İki aile arasında bıçaklı kavga; 6 yaralı
Bursa'da olaylı gün! İki aile arasında bıçaklı kavga; 6 yaralı
Dehşete düşüren görüntü 2,5 metrelik yılan kümese girip fareyi avladı
Dehşete düşüren görüntü! 2,5 metrelik yılan kümese girip fareyi avladı
Meteoroloji ve AKOM uyardı Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm