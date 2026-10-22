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Türkiye'nin makarna ihracatı yüzde 13,8 arttı

22.10.2026 - 12:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Makarna Sektörü

Türkiye'nin makarna ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 756 milyon 631 bin dolara yükseldi.

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Türkiyenin makarna ihracatı yüzde 13,8 arttı

Türkiye'nin en fazla makarna ihraç ettiği ülke, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,8 artışla 123 milyon 800 bin dolara ulaşan Somali oldu. Somali'yi 71 milyon 640 bin dolarla Gana, 64 milyon 86 bin dolarla Irak takip etti.

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İlk 10 pazar arasında Irak ve Burkina Faso'ya yapılan ihracatta yüzde 145'in üzerinde artış kaydedilirken Japonya, Çin ve ABD de öne çıkan pazarlar arasında yer aldı.

İhracatta ülkelere göre farklı eğilimler görülüyor

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, AA muhabirine, ihracat pazarlarında ülkelere göre farklı eğilimlerin yaşandığını belirtti.

Somali ve Irak gibi önemli pazarlarda Türkiye'nin ticari konumunu güçlendirdiğini ifade eden Uysallı, Batı Afrika ülkelerinde ise farklı ihracat eğilimlerinin görüldüğünü bildirdi.

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Nijer ve Burkina Faso'ya ihracat artarken Togo ve Nijerya'ya yapılan ihracatın gerilediğine dikkati çeken Uysallı, aynı bölgedeki ülkelerin bile farklı talep ve rekabet koşullarına sahip olabildiğini vurguladı.

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Gana'ya ihracatta miktar artışının ihracat değerine aynı oranda yansımadığını belirten Uysallı, performansın yalnızca satış miktarı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Uysallı, güçlü olunan pazarlardaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracatın gerilediği ülkelerde bunun nedenlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Her ülkenin talep yapısına ve rekabet koşullarına uygun bir yaklaşım geliştirmek, üretim gücümüzü ihracat gelirine daha etkin biçimde yansıtmamız açısından önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Üretim ve ticarette gerileme bekleniyor

Küresel buğday piyasasındaki gelişmelerin makarna üretim maliyetlerine etkisine de değinen Uysallı, ham madde tedarikinin sektörün rekabet gücü açısından önem taşıdığını belirtti.

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ABD Tarım Bakanlığının (USDA) ekim ayı raporuna göre, dünya buğday üretiminin geçen sezonki 844,1 milyon tondan 822,4 milyon tona, küresel buğday ticaretinin ise 226,9 milyon tondan 209 milyon tona gerilemesinin beklendiğini aktaran Uysallı, makarnalık buğday arzındaki değişimlerin üretim planlamasını ve uluslararası fiyat rekabetini etkilediğini kaydetti.

Uysallı, dünya buğday piyasasındaki gelişmeler değerlendirilirken makarnalık buğdaya ilişkin verilerin ve ticaret koşullarının da yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

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