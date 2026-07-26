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Türkiye'nin ormanlarında gizli hazine! Yıllardır ithal ediyorduk: Üretim için umut veren gelişme

26.07.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:

#Erzurum#Kars#Pinene Yağı

Türkiye'nin aromaterapi, diş macunu ve ilaç sanayisinde kullanılan, bugüne kadar büyük ölçüde Finlandiya'dan temin ettiği 'pinene' yağı için yerli üretim süreci başladı. Erzurum ve Kars'taki sarıçam ormanlarından alınan örneklerde elde edilen sonuçlar umut verirken, proje tamamlandığında hem ithalatın azaltılması hem de orman köylüsüne yeni gelir kapısı oluşturulması hedefleniyor.

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Türkiyenin ormanlarında gizli hazine Yıllardır ithal ediyorduk: Üretim için umut veren gelişme

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, sarıçam ibrelerinden elde edilen uçucu 'pinene' yağının üretimi için çalışma başlattı. Aromaterapi, diş macunu ve bazı ilaçların hammaddelerinde kullanılan yağla ilgili Erzurum'un Şenkaya ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerindeki sarıçam ormanlarından her ay örnekler alınıyor. Erzurum Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Finlandiya'dan ithal edilen yağın, milli ve yerli üretimi için çalıştıklarını söyledi.

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Türkiyenin ormanlarında gizli hazine Yıllardır ithal ediyorduk: Üretim için umut veren gelişme

Doğu'da yaygın olan bulunan sarıçamın iğne ve dallarında bulunan ve 'pinene' ismi verilen uçucu yağın üretimi çalışma başlatıldı. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma kapsamında ilk olarak Erzurum'un Şenkaya ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerindeki ormanlardan örnekler alındı. Laboratuvar ortamında buharlaştırma ve yoğunlaştırma yapılarak 'pinene' yağı elde edildi. İlgili kuruluşlara gönderilerek kalite tahlilleri de yapılan yağdan çok iyi sonuçlar alan Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi'yle ortak bir proje için hazırlıklara başladı.

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Türkiyenin ormanlarında gizli hazine Yıllardır ithal ediyorduk: Üretim için umut veren gelişme

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'HER AY ÖRNEKLER ALIYORUZ'

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, "Sarıçamın ibresinden elde edilen pinene yağı denen bir uçucu yağ var. Bunu bölgemizden üretebilmek için Şenkaya ve Sarıkamış'taki ormanlık alanlardan örnekler aldık. Distilasyon ünitelerinde, bunların yağlarını çıkarttık. Sonra kaliteleri nasıl diye ilgili kuruluşlara göndererek bunların tahlillerini yaptırdık. Çok iyi sonuçlar aldık. Toplanma zamanı çok önemli olduğu için Atatürk Üniversitesi ile bir proje yapmak üzereyiz. Laboratuvar koşullarında hangi ay bu ibrelerdeki yağ oranı daha yüksekse, o ayı tam belirlemek üzere her ay örnekler alıp, laboratuvarlar koşullarında bunların yağlarını çıkarıyoruz. Bunlar neticelendikten sonra biz ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) kapsamında gerekirse vatandaşımıza hibe ve kredi yoluyla bir distilasyon ünitesi kazandırıp, daha sonra bu sarıçamın ibrelerinden elde ettiğimiz uçucu yağı da çıkararak piyasaya arz etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Türkiyenin ormanlarında gizli hazine Yıllardır ithal ediyorduk: Üretim için umut veren gelişme

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'FİNLANDİYA'DA İTHAL ETTİĞİMİZİ ÖĞRENDİK'

Sarıçam uçucu yağının aromaterapi, gıda sanayi, diş macunu üretimi ve bazı ilaçların hammaddesi olarak kullanıldığını ifade eden Karakurt, "Yaptığımız araştırmada sarıçamdan elde edilen bu uçucu yağı, Finlandiya'dan ithal ettiğimizi öğrendik. Projemiz bittiğinde milli bir proje olacağını değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza, köylülerimize katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Orman bakımı sırasında kesilen ağaçların ibrelerini değerlendirerek, aynı üründen iki katma değer elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

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