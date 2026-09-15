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Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı

15.09.2026 - 14:06 | Son Güncellenme:

#Petrol İthalatı#Enerji Piyasası#Ham Petrol

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu.

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Türkiyenin petrol ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Temmuz 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 0,32 artarak 2 milyon 931 bin 690 ton olarak gerçekleşti.

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Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı ise yüzde 16,28 azalarak 1 milyon 146 bin 509 ton oldu. İthalatın kalan kısmını benzin, fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 658 bin 936 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 653 bin 543 tonla Irak ve 507 bin 965 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,42 artarak 616 bin 717 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları yüzde 7,19 artarak 3 milyon 434 bin 434 ton, motorin satışları ise yüzde 6,87 artarak 2 milyon 667 bin 109 ton olarak gerçekleşti.

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Petrol piyasasında ihracat yüzde 30,74 azaldı

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Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 30,74 azalarak 889 bin 44 ton oldu. Türkiye'nin denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 25,8 azalarak 93 bin 895 ton olarak belirlenirken, motorin türleri ihracatı yüzde 77,28 azalarak 53 bin 988 ton olarak kaydedildi.

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Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 13,91 azalarak 545 bin 840 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 2,32 azalarak 10 bin 123 ton oldu.

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 0,43 azalışla 3 milyon 532 bin 48 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,03 azalarak 578 bin 570 ton, benzin türleri üretimi yüzde 17,49 artarak 567 bin 697 ton oldu. Motorin türlerinin üretimi ise yüzde 4,42 artarak 1 milyon 548 bin 234 ton olarak kaydedildi.

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