Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin petrol ithalatı nisanda azaldı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda azaldı

17.06.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#Petrol İthalatı#Enerji Piyasası#Ham Petrol

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu.

Türkiyenin petrol ithalatı nisanda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Nisan 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 9,19 azalarak 2 milyon 620 bin 645 ton olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı ise yüzde 26,22 azalarak 802 bin 329 ton oldu. İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton olarak kayıtlara geçti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 758 bin 314 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 529 bin 551 tonla Kazakistan ve 314 bin 827 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,08 artarak 466 bin 449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları yüzde 2,06 azalarak 2 milyon 602 bin 949 ton, motorin satışları ise yüzde 4,10 azalarak 2 milyon 4 bin 871 ton olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Petrol piyasasında ihracat yüzde 22,78 azaldı

Haberin Devamı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 22,78 azalışla 1 milyon 69 bin 143 ton oldu. Türkiye'nin denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 47,82 artarak 98 bin 578 ton olarak belirlenirken motorin türleri ihracatı yüzde 77,47 azalarak 101 bin 235 ton olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 14,29 azalarak 508 bin 950 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 39,98 azalarak 4 bin 190 ton oldu.

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 6,07 azalışla 3 milyon 200 bin 59 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,61 artarak 669 bin 985 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,02 artarak 445 bin 902 ton oldu. Motorin türlerinin üretimi ise yüzde 7,44 azalarak 1 milyon 300 bin 381 ton olarak kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı 715 milyon euroluk dev adım
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı! 715 milyon euroluk dev adım
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti İlk açıklanacak isim belli oldu
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti! İlk açıklanacak isim belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sigarayı bırak çağrısına Meloni de katıldı Yeşilaydan Aramıza hoş geldin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sigarayı bırak' çağrısına Meloni de katıldı! Yeşilay'dan 'Aramıza hoş geldin' paylaşımı
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
İstanbulda 7 ve üzeri deprem mümkün mü Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı
İstanbul'da 7 ve üzeri deprem mümkün mü? Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı