Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 20 yılda yaklaşık 8 katına çıktı

Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı, 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülkenin sertifikalı tohum ihracatı 20 yıldır genel yükseliş trendini koruyor. Türkiye'nin 2006'da 47 milyon 93 bin dolar olan söz konusu ihracatı, 2025 sonunda yaklaşık 8 katına çıkarak 368 milyon 42 bin dolara yükseldi.

Bu dönem özellikle ayçiçeği, sebze bitkileri ve mısır tohumu ihracatındaki artış dikkati çekti. 2006'da 17 milyon 842 bin dolar olan ayçiçeği tohumu ihracat tutarı yaklaşık 10 katına yükselerek 2025'te 178 milyon 878 bin dolara çıktı.

Son 20 yılda mısır ihracatı da 15 milyon 129 bin dolardan 74 milyon 720 bin dolara ulaştı. Böylece söz konusu üründe ihracat yaklaşık 5 katını buldu. Sebze bitkileri ihracatının da 10,3 katına yükselerek 5 milyon 356 bin dolardan 57 milyon 352 bin dolara ulaştığı görüldü.

Miktar olarak bakıldığında da ayçiçeği tohumunun ilk sırada yer aldığı belirlendi. Geçen yıl 25 bin 209 ton ayçiçeği tohumu ihraç edildi. Ayçiçeğini, 23 bin 357 tonla mısır, 21 bin 716 tonla buğday tohumları takip etti.

"Tohum ihracatında istikrarlı yükseliş yakaladık"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin tohum ihracatında istikrarlı bir yükseliş yakaladığını söyledi.

2006 yılında 47 milyon 93 bin dolar olan tohum ihracatının 2025 sonunda 368 milyon doları aştığını belirten Yıldırım, ithalatla birlikte dış ticaret hacminin 653 milyon doları bulduğunu bildirdi. Yıldırım, dış ticaretin sadece tohumda 83 milyon dolar fazla verdiğini aktardı.

İhracatın ithalatı karşılama oranının tohum özelinde yüzde 129'a ulaştığını vurgulayan Yıldırım, ihracattaki artışın Türk tohumculuk sektörünün dış pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'nin küresel tohum üretim değeri sıralamasında 10'uncu basamakta bulunduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz dünya tohum ticaretinde yerimizi ilk 5'e taşımaktır. Bir taraftan iç piyasa ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan dış pazara açılma ve küresel tohum pazarında etkili şekilde yer alma çabası içindeyiz. Katma değeri yüksek, markalaşmış yeni çeşitlere ait tohumların, çoğaltım materyallerinin ve teknolojik ürünlerin dış ticarete konu edilmesi için yoğun çalışma yürütüyoruz."

Yüksek AR-GE yatırımları ve yerli bitki ıslahı çalışmalarının meyvelerini topladıklarını belirten Yıldırım, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla da tüm çiftçilerin gününü kutladı.

