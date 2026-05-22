Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

22.05.2026 - 10:54 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Yatırım Pozisyonu#TCMB Verileri

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), mart ayı itibarıyla eksi 360,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiyenin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 azalışla 395 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 artışla 755,8 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Rezerv varlıklar, 33,2 milyar dolar azalarak 150,8 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,8 artarak 78 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 51,9 artarak 10,2 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 6,1 artarak 156 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları, yüzde 19,9 artarak 52,7 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yatırım fonu büyüklüğü, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 4,8 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Yönetimin DİBS yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,1 azalarak 14,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,2 artışla 212,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Portföy yatırımları kalemi, yüzde 0,1 azalarak 142,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 azalarak 400,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde olan yurt içi yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler, 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren istatistiklere yansıtılmaya başlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlunun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı Kurban Bayramında hava nasıl olacak
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Epsteinin karanlık ağı genişliyor Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Epstein'in karanlık ağı genişliyor! Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü Sosyal medyada gündem olan an
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü! Sosyal medyada gündem olan an
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirOkul güvenliğinde yeni dönem! LGS’ye yapay zekâlı gözetim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNe istedik ne oldu?
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş‘One Minute’ diyemeyenler ve sınırsız hukuksuzluk
Mehmet Tez
Mehmet TezLondralı Türk’ün Tarantino’ya ulaşma mücadelesi
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçPotansiyel yüksek kahve hız kesmez
Atilay Kandemir
Atilay KandemirAldo’lu geceler
İlgili Haberler
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlundan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi