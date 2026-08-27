Türkiye'nin verimli tarım arazilerinden Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadına başlandı

Mısırlar, sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerle hasat edilirken, üreticiler de tarlalarında bu mesaiye eşlik ediyor. Hasat edilen mısırlar, traktör ve kamyonlarla depolama ve alım noktalarına taşınıyor. Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle mısır ekiminin geç yapıldığını ve bu nedenle hasadın da geciktiğini söyledi.

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Hasadın hayırlı olmasını temenni eden Koç, "Hasadımızın çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi. Koç, çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO​​​​​​​) mısır alım fiyatını açıklamasını beklediğini belirtti.

Hatay genelinde mısır ekim alanlarının iyi durumda olduğunu ifade eden Koç, "Hasadımız yaklaşık 15 Eylül'e kadar devam edecek. Temennimiz, hayırlı bir sezon geçirmek ve TMO'dan fiyat konusunda iyi bir haber gelmesidir." diye konuştu.