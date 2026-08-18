ASELSAN'dan yerli akıllı telefon için tarihi adım! 3 farklı model geliyor

ASELSAN, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon tarafından yürütülen yerli ve milli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Üst düzey olarak üç farklı kategoride geliştirilmesi planlanan telefonların özellikle kamu kurumları için üretilecek versiyonu dikkat çekiyor. Kriptolu sistemle korunacak olan cihazların, kritik görüşme ve mesajlaşmalarda güvenli iletişim sağlaması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Özel yazılımla desteklenecek telefonların veri sızıntılarının önlenmesi ve siber güvenlik alanında önemli katkı sunması amaçlanıyor. Projeye ilişkin çalışmalar devam ederken, telefonların teknik özellikleri ve diğer detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

3 FARKLI MODEL PLANLANIYOR

CNN Türk muhabiri Murat Pekmezci'nin aktardığı bilgilere göre, proje kapsamında biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere 3 farklı telefon modelinin geliştirilmesi planlanıyor;

Kamu çalışanlarına özel model: Kriptolu sistemle korunması planlanan modelin üst segment özelliklere sahip olması ve yalnızca kamu çalışanlarının kullanımına sunulması öngörülüyor. Bu sistemle hem mesajlar hem de aramalar özel bir sistem ile korunacak. Bu sayede veri sızıntısı ve siber güvenliğe karşı önemli bir koz olacak.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Erişebilir model: Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak.

Haberin Devamı

Üst seviye model: Erişebilir modelin üst donanım versiyonu. Daha yüksek fiyattan satışa sunulacak. Daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ORTAK ÖZELLİKLER

Tüm modellerde deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak. Aynı şekilde söz konusu telefonlar suya, toza dayanıklı olacak. İşlemci gücü, bellek ve pil süresi çağın gerekliliğini karşılayacak.

Yine oldukça önemli başlıklardan bir tanesi ise telefon modelleri yerli araba TOGG ile uyumlu hale gelecek, yazılımı ve işletim sistemi yerli olacak.

Haberin Devamı

İLK ÜRETİM İSTANBUL'DA

İlk üretimi İstanbul'da yapılacak. İlk telefon modeli 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Özellikle kamuya özel üretilecek telefon oldukça önemli olacak çünkü yeni yerli ve milli telefon kriptolu sistemle korunacak. Bu sayede özel görüşmeler mesajlaşmalar özel bir yazılımla korunacak. Bu sayede veri sızıntısı ve siber güvenlik açısından önemli bir koz sağlayacak.