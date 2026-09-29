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Türkiye’nin yerli telefonu geliyor! Üretileceği il belli oldu

29.09.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Yerli Telefon#ASELSAN#Malatya

Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerli üretim hamlelerine bir yenisi daha ekleniyor. ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil akıllı telefon için çalışmalar hız kazanırken, cihazın üretim adresi de belli oldu.

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Savunma sanayisinde geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle öne çıkan ASELSAN ile Türkiye’nin önemli telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, tamamen yerli imkanlarla geliştirilecek akıllı telefon için ortak bir çalışma yürütüyor.

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Yeni telefonun özellikle kamera ve batarya performansıyla rakipleriyle yarışabilecek seviyede olması hedefleniyor.

YERLİ TELEFON MALATYA’DA ÜRETİLECEK

Türkiye’nin yeni akıllı telefon projesi kapsamında üretim çalışmalarının Malatya’da yapılması planlanıyor. Projenin yürütücüsü olan TTT İnovasyon tarafından sürdürülen çalışmalarla birlikte cihazın donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN görev alacak.

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Türk Telekom ise telefonun yazılım altyapısı, içerik hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, dağıtım ağı ve marka çalışmalarını yönetecek.

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Yetkililer, yeni cihazın sadece bir telefon değil, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak uzun vadeli bir proje olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

PREMIUM SEGMENTTEN ORTA SEGMENTE KADAR FARKLI MODELLER PLANLANIYOR

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Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin "Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon, Malatya’da üretilecek" dedi. Şahin, cihazın premium, üst segment ve orta segment seçenekleriyle piyasaya sunulmasının planlandığını belirterek, özellikle pil ömrü ve kamera özellikleri konusunda iddialı bir ürün ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

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İlk aşamada Android işletim sistemiyle satışa çıkması beklenen telefonun, ilerleyen dönemlerde yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojileriyle geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu dönüşüm için yatırımların başladığı, Android altyapısından yerli teknolojiye geçişin ise aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.

TELEFONA VERİLECEK İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin yeni yerli akıllı telefonu için marka çalışmaları da devam ediyor. Küresel pazarda bilinirliği yüksek, güçlü ve akılda kalıcı bir isim belirlenmesi hedefleniyor.

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ASELSAN’IN CEP TELEFONU TECRÜBESİ 30 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

ASELSAN’ın akıllı telefon projesi, şirketin cep telefonu alanındaki ilk çalışması değil. Türkiye’nin teknoloji tarihinde önemli bir yere sahip olan ASELSAN, 1990’lı yıllarda da cep telefonu üretimi gerçekleştirmişti.

1997 yılında piyasaya çıkan ASELSAN 1919 modeli, Türkiye’nin kendi cep telefonunu üreten ülkeler arasında yer almasını sağlamıştı.

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Dönemin şartlarında büyük bir teknoloji hamlesi olarak görülen ASELSAN 1919, Türkiye’yi dünyada cep telefonu üretebilen sınırlı sayıdaki ülkelerden biri haline getirmişti.

İlk etapta 500 adet üretilen telefonun ihracatı ise Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılmıştı.

TÜRKİYE’NİN YENİ TEKNOLOJİ VİZYONUNDA YENİ BİR ADIM

ASELSAN ve Türk Telekom’un ortak projesiyle geliştirilecek yeni akıllı telefon, Türkiye’nin elektronik ve yazılım alanındaki yerlileşme hedeflerinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

2027 yılında piyasaya çıkması beklenen cihazın, yerli donanım, yazılım geliştirme süreçleri ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin teknoloji sektöründeki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

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