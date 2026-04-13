Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

13.04.2026 - 14:55 | Son Güncellenme:

Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Türkiye'ye şubat ayında 780 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Türkiyeye 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk 2 ayında 1,5 milyar dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, şubatta Türkiye'ye 780 milyon dolarlık UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 2003'ten itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 289 milyar doları aştı.

Şubatta gerçekleşen toplam 780 milyon dolarlık UDY girişinin 370 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Aynı ay içerisinde yatırımların 513 milyon doları borçlanma araçları, 230 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 333 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisi oldu.

İLK 2 AYDA EN FAZLA YATIRIM TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE GERÇEKLEŞTİ

Şubatta gerçekleşen 370 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 65 milyon dolarlık yatırım girişi ile bilgi ve iletişim, yüzde 18'lik bir pay aldı. Finans ve sigorta faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 14'lük paylarıyla aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

Yılın ilk 2 ayı toplamında ise 146 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret ile 143 milyon dolarlık yatırım girişiyle elektronik imalatı öne çıkan sektörler oldu.

EN FAZLA ULUSLARARASI YATIRIM ALMANYA'DAN GELDİ

2003-2025 dönemi toplamında yüzde 59'luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2026'nın ikinci ayında yüzde 35'lik pay aldı. Şubat ayında ülkeler özelinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzde 18 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 15 ile Singapur, yüzde 15 ile ABD, yüzde 14 ile Almanya ve yüzde 9 ile İspanya takip etti.

Yılın ilk 2 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise yatırımların geldiği kaynaklar ülkeler özelinde 198 milyon dolarlık yatırım ile Almanya öne çıkarken, onu 118 milyon dolar ile Hollanda ve 95 milyon dolarla BAE izledi.

6 ton altını İsviçrede rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığa gelecek
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu LGS başvuru süresi uzatıldı
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumunda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklama
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma