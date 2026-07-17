Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 3 katına çıktı

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye kruvaziyer turizminde önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor.

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Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer sayısı, son yıllarda önemli oranda artış gösterirken, yolcu sayısı da bu yılın ilk 6 ayında 750 bini aştı.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 Ocak-Haziran dönemlerinde ülkeye gelen kruvaziyer yolcu sayısı binli seviyelerdeyken, Ocak-Haziran 2022'de hızlıca toparlandı ve 255 bin 817'ye ulaştı. Kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'ün ilk 6 ayında 482 bin 925'e, 2024'te 574 bin 509'a yükseldi.

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Geçen yılın ocak-haziran döneminde 732 bin 302'ye çıkan yolcu sayısı, bu senenin ilk 6 ayında ise 756 bin 455 olarak hesaplandı. Böylece Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı, yılların ilk yarıları kıyaslandığında son 5 yılda yaklaşık 3 katına çıktı.

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Bu yılın ilk 6 ayındaki 756 bin 455 yolcu, verilerin paylaşıldığı son 16 yılın en yüksek sayısı olarak da kayıtlara geçti.

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Gemiler en çok Kuşadası'na geldi

Türk limanlarına gelen gemi sayısı, bu yılın ilk 6 ayı için 488 olurken, gemiler en çok Kuşadası Liman Başkanlığına uğradı. Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na 204 kruvaziyer tipi yolcu gemisi gelirken, bu turizm merkezini 93 ile İstanbul takip etti. Bodrum 36, Çeşme 27 ve Marmaris 20 gemi ile listenin diğer sırasındaki liman başkanlıkları oldu.