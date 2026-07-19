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Türkiye'ye lezzet köprüsü! 'Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor'

19.07.2026 - 11:41 | Son Güncellenme:

#Diyarbakır#Karpuz#Niğde

Diyarbakır'ın, büyüklüğü ve lezzetiyle ünlenen karpuzunun hasadı sürüyor. Tarlalardan toplanıp, kamyonlarla kent merkezi ile bölge illerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen karpuzların, tarladaki kilogram fiyatı 8 ile 10 lira arasında değişiyor.

Büyüklüğü ve lezzetiyle ünlenen Diyarbakır karpuzunun hasadı, devam ediyor. Tarlalardan toplanarak kamyonlarla kent merkezi ile bölge illerinin yanı sıra Iğdır, Niğde ve Trabzon'a da gönderilen karpuzların tarladan kilosu 8 ile 10 lira arasında değişiyor. Kentte bu yıl 18 hektarlık alanda ekim yapan üretici Gökhan Menteşe, “Çok güzel bir karpuz yetiştirdik. Hem cins olarak hem tip olarak, iç olarak da muazzam bir tat var. Mezopotamya topraklarında böyle güzel karpuz yetiştirmek her babayiğidin harcı değildir. Elimizden geleni yaptık. En büyük avantaj, organik gübre kullanmamızdı. Şu anda kullandığımız bütün gübrelerimiz, hepsi organik, hayvansal gübre olması itibarıyla, mahsulümüz kaliteli. Şu anda hektarında 9 tonluk bir verim alıyoruz. 18 hektar bir arazi ve karpuzumuz maşallah kaliteli. Şu an TIR’larımız Siverek, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Iğdır ve Trabzon’a kadar gidiyor. Bir arkadaşımız da Niğde’ye de yüklüyor. El birliğiyle güzel karpuz yetiştirdik, çok şükür” dedi.

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‘DİYARBAKIR KARPUZU KALİTELİDİR’

Sezon başında hasat dönemi için tarladan karpuz fiyatının 10-15 liraya satılabileceğini öngördüğünü ancak bu sene birçok çiftçinin karpuz ekmesi nedeniyle fiyatların düştüğünü ifade eden Menteşe, “Bizim beklentimiz 10 ile 15 arasında bir fiyattı. Çok fazla bir ekim alanı oldu. Maliyetinin yüksek olmasına rağmen, bu kadar ekim alanı bizi çok etkiledi. Şu anda karpuzlarımız 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ancak maliyetimiz kurtarmıyor. Gübre fiyatları, yakıt ve elektrikten dolayı biz çok etkileniyoruz. Devletimizden tek isteğimiz bize bir katkıda bulunması. Çünkü çok fazla masrafımız var. Şu anda 18 kişi çalışıyor. Yarından itibaren çok daha fazla mal göndereceğimiz için 30- 35 kişiye yaklaşacak. Bu da 35 aileye ekmek gidiyor demektir. Adana’da 100 bin dönüm arazi ekiliyor, Diyarbakır bölgesinde en fazla ekilen alan ise 5 bin dönümdür. Her mevsimin kendine özgü karpuzu vardır. Diyarbakır karpuzu kalitelidir” diye konuştu.

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Türkiyeye lezzet köprüsü Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor

‘YEDİKÇE YİYESİ GELİYOR’

Niğde'den Diyarbakır’a karpuz almaya gelen Bayram Yıkılmaz ise şöyle konuştu:

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“Diyarbakır karpuzunu burada tarlalardan yüklüyoruz, çok güzel kalitede karpuzu var. Alan kişi bir daha götürüyor. Niğde’den geldim buraya. Evime de buradan götürüyorum. 10 tane götürüyorum her gittiğimde. Bildiğiniz bal karpuz. Maşallah, Allah vermiş bu sene ve üretim iyi. Diyarbakır karpuzuna, Türkiye’de hiçbir yer uymaz. Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor.”

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Diyarbakırlı Edip Cınaklı da Diyarbakır karpuzunun, diğer kentlerde üretilen karpuzlara göre daha kaliteli olduğunu söyledi. 

Türkiyeye lezzet köprüsü Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor

 

 

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