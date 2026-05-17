TÜRKPATENT'e başvuru yağdı! Yerli başvurular rekor kırdı: Dünyanın konuştuğu ürünler listede
TÜRKPATENT'e başvuru yağdı! Yerli başvurular rekor kırdı: Dünyanın konuştuğu ürünler listede

17.05.2026 - 14:20 | Son Güncellenme:

Türkiye’de yerli üretim ve teknoloji hamlesi patent rakamlarına da yansıdı. TÜRKPATENT’e 2026’nın ilk üç ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2003’e ulaştı. Faydalı model başvurularındaki yükseliş de dikkat çekerken, Türk kahvesinden Hatay mutfağına kadar birçok ürünün tescil alması 'yerli marka' yarışını hızlandırdı.

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak, 1464'ten 2003'e ulaştı.

TÜRKPATENT verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-mart aylarında, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında güçlenen ekosistem çerçevesinde ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen faaliyetler, patent rakamlarına da yansıdı.

TÜRKPATENT'E ÜÇ AYDA 2003 YERLİ PATENT BAŞVURUSU

Bu kapsamda, 2026 yılının ilk çeyreğinde TÜRKPATENT'e yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1464'ten 2003'e yükseldi.

Yerli faydalı model başvuruları ise 2025'in aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi ve 658'den 958'e ulaştı.

Söz konusu dönemde, toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken 37 bin 964 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi.

MARKA VE TASARIM BAŞVURULARI

TÜRKPATENT'e söz konusu dönemde, 38 bin 605 marka ve 8 bin 136 tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Türkiye'de tescillenen coğrafi işaretlere bakıldığında ise ocakta, Niğde geven balı, Seydişehir çileği, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay mahulta çorbası, Hatay tepsi kebabı, Bilecik papaz yahnisi, Erzincan ekşisu doğal maden suyu, Nuzumla kilimi, Çorum şekerlemesi ve Çerkeş çiçek balı tescil aldı.

Şubat ayında Hatay haytalı, Erzincan sütlacı, Palu tava, Ordu dağ çileği reçeli, Tekirdağ ramazan çöreği, Siirt pırtike çorbası, Sivas kellesi, Haymana sucuğu ve Hatay sarma içi/Hatay kısırı tescillendi.

Çorum su böreği, Hatay abugannuş, Afyon palize/Afyonkarahisar palize, Hatay haydari, Savaştepe kalemköy üzümü, Gaziantep leblebili kıtır helva, Kırklareli köftesi ve Ahmetbey köftesi mart ayında coğrafi işaret tescili alırken öte yandan "Türk Kahvesi" de Türkiye'de Geleneksel Ürün Adı olarak tescil almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'DE 1842 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜN TESCİLİ YAPILDI

Tescil edilen coğrafi işaretlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Karadeniz Bölgesi 363 coğrafi işareti tescili ile ilk sırada yer aldı.

Karadeniz'i 296 tescil ile İç Anadolu, 293 ile Güneydoğu Anadolu, 258 ile Ege, 233 ile Doğu Anadolu, 204 ile Akdeniz ve 195 ile Marmara bölgeleri izledi.

Böylece, Türkiye'de 1842 coğrafi işaretli ürünün tescili yapılmış oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı ise son dönemde Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle 46'ya ulaştı.

