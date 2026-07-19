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TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılıyor

19.07.2026 - 13:18 | Son Güncellenme:

#TÜRSAT Gölbaşı#Veri Merkezi#Dijital Altyapı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 35 bin 300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin, 22 Temmuz Çarşamba atılacağını bildirdi.

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezinin temeli 22 Temmuzda atılıyor

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, e-Devlet başta olmak üzere Türkiye'nin dijital altyapısını kuran TÜRKSAT'ın yeni bir projeyi devreye alacağına işaret etti. Ankara'da kurulacak TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'yle, kritik bilgileri barındıran kurumların tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacının yerli yazılımla karşılanacağını belirten Uraloğlu, "Gölbaşı Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak." bilgisini paylaştı. Uraloğlu, merkezin temel atma törenini 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

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TÜRKSAT'IN MEVCUT VERİ MERKEZİNİN FİZİKSEL KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Merkezin, 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını ifade etti.

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TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezinin temeli 22 Temmuzda atılıyor

Uraloğlu, yatırımla TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesinin ilk fazda 3 kat, ikinci fazda da 8 katın üzerinde artırılacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"33 megavolt-amper (MVA) kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez, enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise 'Uptime Institute TIER-III' ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Merkez, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Merkez, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkemizin en büyük veri merkezi olacak."

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TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezinin temeli 22 Temmuzda atılıyor

"TÜM VERİ VE BULUT HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK"

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Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğiyle, çevreye de duyarlı bir tesisi ülkeye kazandırmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

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"Bu projenin bir diğer temel amacı, kamu kaynaklarında maksimum verimliliği sağlamak. Veri merkezi sayesinde kamunun kendi bünyesinde ayrı ayrı sistem odaları kurmasına, mükerrer donanım yatırımları yapmasına ve bakım-işletim maliyetlerine katlanmasına gerek kalmayacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten TÜRKSAT güvencesiyle en üst düzeyde korunacak."

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