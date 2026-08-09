Türksat yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor! D-Smart Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım: Yeni uydularla bozuk havalarda kesintisiz yayın izleyeceğiz

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan D-Smart Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıldırım, "Türkiye yayıncılık tarihi açısından çok önemli bir dönemece giriyoruz. Biliyorsunuz kanallarımız Türksat uydusunu kullanarak yayınlarını gerçekleştiriyor. İşte bu uydulardan Türksat 3A uydusu artık ekonomik ömrünü tamamladığı için ve bize daha hizmet verilebilmesi için 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece işlevini bitirecek. Yerine ise kapasitesi çok daha yüksek uydulardan yayın almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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‘TKGS KULLANANLAR HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYACAK’

Türkiye’de televizyon izlemenin en yaygın yönteminin uydu alıcısı üzerinden yayın izlemek olduğunu belirten Yıldırım, “Uydu alıcısına sahip olan kişilerde TKGS, yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi varsa ve bu sistem aktif durumdaysa, herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 16 Ağustos sabahı yayınlarını normal şekilde izlemeye devam edecekler. Eğer uydu alıcısında TKGS sistemi yoksa ya da sistem aktif edilmemişse, kullanıcılar uydu alıcısında basit bir manuel kanal araması yaparak yeni frekansları yükleyebilecek ve yayınları izlemeye devam edebilecekler” ifadelerini kullandı.

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‘GEÇİŞİN VATANDAŞLARA FAYDASI ÇOK’

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Yıldırım, “Bu geçişin vatandaşlara oldukça fazla faydası olacak. Öncelikle, yayınları izlerken bazen kurulum ayarları tam yapılmadığında kötü hava şartlarında yayın kesiliyor ya da kısa süreli kesintiler yaşanıyordu. Yeni uyduların çok daha güçlü kapasiteye sahip olması sayesinde bu sorunları çok daha az yaşayacağız. Çok daha net ve kesintisiz yayınları izleyebileceğiz. Bir diğer avantaj ise kapasite verimliliğinin artacak olması. Yeni uydular sayesinde televizyonlarda artık çok daha fazla 4K ve Ultra HD kalitesinde yayın izleme fırsatı bulacağız. Bunun yanında yeni uyduların sağladığı geniş kapsama alanı sayesinde Türk televizyon yayınları dünyanın daha fazla ülkesine ulaşabilecek" diye konuştu.

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'ÇANAK ANTENLERDE YÖN AYARI YAPMAYA GEREK YOK'

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Uydu alıcısı kullanan kişilerin çanak antenlerinde herhangi bir yön ayarı yapmalarına ya da çanaklarını çevirmelerine gerek olmayacağını belirten Yıldırım, “Çünkü yayınlar aynı yörüngedeki uydular üzerinden verilmeye devam edecek. Burada yapılması gereken tek şey, eğer cihazda TKGS sistemi bulunmuyorsa manuel kanal araması yapmak olacak. TKGS sistemi aslında Türksat’ın sunduğu oldukça verimli bir servis. Bu sistem aktif edildiğinde uydu alıcısında herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan kanallar otomatik olarak güncelleniyor ve kullanıcılar yayınlarını kesintisiz izlemeye devam ediyor” dedi.

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'D-SMART ABONELERİNİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMASI GEREKMİYOR'

Yıldırım, “Eğer az önce bahsettiğimiz ayarlar doğru şekilde yapılmışsa yayınlarda herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Ancak TKGS sistemi bulunmayan cihazlarda manuel kanal araması yapılması gerekecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra yayınlar yeniden izlenebilecek. Türkiye açısından bu gerçekten çok önemli bir gelişme ve önemli bir dönüm noktası. Çok daha güçlü kapasiteye sahip yeni uydular üzerinden yayın almaya başlayacağız. Bu da ülkemizin yayıncılık alanındaki geleceği açısından önemli avantajlar sağlayacak. D-Smart aboneleri için de güzel bir haber; herhangi bir işlem yapmadan yayınlarını kesintisiz izlemeye devam edecekler. Tüm teknik organizasyonu biz arka tarafta gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

‘TÜRKSAT 3A EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI’

Geçişin neden yapıldığına da değinen Yıldırım, “Bu geçişe neden ihtiyaç duyulduğuna gelirsek; Türksat 3A uydusu 2008 yılında uzaya gönderildi. Döneminin teknolojisine göre oldukça başarılı bir uyduydu. Ancak geçen yıllar içinde teknoloji önemli ölçüde gelişti. Türkiye de bu gelişmelere uygun olarak daha yüksek kapasiteli yeni uydularını hizmete aldı. Bu nedenle ekonomik ömrünü tamamlayan Türksat 3A’nın yerine, çok daha güçlü ve daha yüksek kapasiteli yeni uydular kullanılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

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