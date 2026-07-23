Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTÜRKSAT'tan dev veri merkezi! Yapay zekaya da güç verecek
HaberlerUzmanpara

TÜRKSAT'tan dev veri merkezi! Yapay zekaya da güç verecek

23.07.2026 - 11:39 | Son Güncellenme:

#TÜRKSAT Veri Merkezi#Dijital Kale#Yapay Zeka Merkezi

Türkiye'nin dijital kalelerinden biri olarak görülen merkez, sadece TÜRKSAT'ın değil, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak, kamu hizmetleri için en büyük veri merkezi olacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TÜRKSATtan dev veri merkezi Yapay zekaya da güç verecek

TÜRKSAT AŞ tarafından hayata geçirilecek Gölbaşı Veri Merkezi (GVM), kamu verilerinin en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmasının yanı sıra Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerine ulaşmasının da en önemli anahtarlarından biri olacak. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" vizyonuyla geliştirilen proje kapsamında veri merkezinin temeli dün atıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tamamlandığında kritik kamu verilerinin en yüksek güvenlik standartlarında korunmasını sağlayacak merkez, dijital egemenlik ve siber güvenlik alanlarında Türkiye'nin kapasitesini güçlendirecek stratejik yatırımlar arasında gösteriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu TÜRKSAT AŞ tarafından hayata geçirilecek merkezle kamu verilerinin yerli altyapılar üzerinde, uluslararası standartlarda güvenli şekilde saklanması ve Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü haline gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Tasarım aşamasında "Uptime Tier III" ve "EN 50600 Class 3" standartları esas alınarak planlanan veri merkezinin, inşaat büyüklüğü, beyaz alan kapasitesi, kabinet sayısı ve toplam kurulu gücü bakımından Türkiye'nin en büyük veri merkezleri arasında yer alması, kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak en büyük veri merkezi olması planlanıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyordu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyorduHaberi Görüntüle

YAPAY ZEKA ODALARI DA OLACAK

Toplam 35 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesiste, 28 bin 500 metrekarelik veri merkezi binası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alan bulunacak. Merkezin toplam kurulu gücü 33 megavolt amper, toplam bilgi teknolojileri (IT) gücü ise 18 megavat olacak.

Haberin Devamı

Veri merkezinde 6 standart sistem odası ile yüksek performanslı yapay zeka uygulamalarına yönelik 2 HPC (High Performance Computing) odası yer alacak. Toplam 1630 kabinet kapasitesine sahip olacak tesiste, standart kabinetlerde 10 kilovat, yapay zeka odalarında ise 40 kilovat güç sağlanacak. Böylece veri merkezi, Türkiye'nin yapay zeka planları için önemli üslerden biri haline gelecek.

Haberin Devamı

Projede ilk fazın 2028'in ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda 530 standart kabinet, 20 yapay zeka altyapısı kabineti ve 7 megavat IT gücü hizmete sunulacak.

Son dakika... Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltında! Evinden çıkanlar şoke etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÜnlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıHaberi Görüntüle

KAMU KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi ile kamu kurumlarının IT altyapı ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması, mükerrer yatırımların önlenmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Projenin e-Devlet hizmetlerinin daha kesintisiz ve kaliteli sunulmasına katkı sağlaması, Türkiye'nin veri depolama, işleme ve iletiminde bölgesel bir merkez haline gelmesini desteklemesi hedefleniyor. Merkez üzerinden bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri çözümleri, siber güvenlik, barındırma ve depolama hizmetleri sunulması öngörülüyor.

Haberin Devamı

"DİJİTAL KALE" OLARAK KONUMLANDIRILIYOR

Modern devlet anlayışında veri merkezleri, sadece teknik depolama alanları değil, stratejik karar alma mekanizmalarını ve kamu düzenini koruyan "dijital kaleler" olarak nitelendiriliyor. Söz konusu veri merkezi kritik kamu verilerinin Türkiye'de tutulmasını sağlayarak, veri güvenliğini ulusal güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek. Proje, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve veri egemenliği olmak üzere üç temel stratejik unsur üzerine inşa edildi.

Buna göre veri merkezi, kriz dönemlerinde dahi operasyonel sürekliliği sağlayacak bir altyapı sunarken 76 bin RU (Rack) ünitesini aşan kapasitesi ve modüler yapısıyla gelecekteki veri ihtiyacına göre genişletilebilecek.

Haberin Devamı

SADECE TÜRKSAT DEĞİL, KAMU KURUMLARI DA KULLANACAK

Projeyle kritik kamu verilerinin Türkiye sınırları içinde tutulması ve yerli teknoloji altyapılarıyla korunması sayesinde teknolojik dışa bağımlılığın azaltılması ve siber tehditlere karşı ulusal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin, kamu kurumlarında karşılaşılan yüksek kurulum ve işletme maliyetleri, kapasite planlama sorunları, yetersiz siber güvenlik önlemleri, veri paylaşımı güçlükleri, iş sürekliliği eksiklikleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda çözüm sunması öngörülüyor. Merkez, sadece TÜRKSAT'ın değil, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturması Fatih Portakal ifade verdi: Pişmanım
Ahbap soruşturması! Fatih Portakal ifade verdi: Pişmanım
Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltında Evinden çıkanlar şoke etti
Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltında! Evinden çıkanlar şoke etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: Allah’ın ordusu deniyordu
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyordu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSiz yakınsanız Biz ordayız. buyurun bekleriz!..
Melih Aşık
Melih AşıkYENİ PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalFarklı bir Amerika’ya hazır olalım
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Levent’in ‘Veda Öncesi’!
Eren Aka
Eren AkaDenizde kural var denetim yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrank Gehry’nin 7 tonluk tasarımı satıldı
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerUnutulmuş Bir Son Dönem Âlimi: Zâhid el-Kevserî
İlgili Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelikten Erzurum Kongresinin 107nci yıl dönümü mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü mesajı
AYMden Madımakta hayatını kaybedenler için tazminat kararı
AYM'den Madımak'ta hayatını kaybedenler için tazminat kararı
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden yeni parti açıklaması
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması
Fethiyedeki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
Fethiye'deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı